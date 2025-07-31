Ehliyet Yenilemeye Rekor Zam: Son Günü Kaçıranlar Üzülecek!

Ehliyet yenileme fiyatlarına rekor derecede zam geldi. Konuyla ilgili olarak ehliyet yenilemek için son tarih bugündü. Süre uzatıldı ancak ücretlere rekor denilebilecek bir zam yapıldı. Bu noktada son günü kaçıran tüketiciler oldukça üzülecek. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar? Rekor Zam!

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi süreci 31 Temmuz 2025 mesai bitimiyle birlikte sona erdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce üç kez uzatılan süreye rağmen birçok vatandaş işlemlerini son güne bıraktı. Bu durum Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu.

Habertürk tarafından paylaşılan habere göre, yetkililer oluşan yoğunluğu azaltmak adına gün boyunca ek mesaiyle çalıştı. Ehliyetini son anda yenileyen vatandaşlar 15 TL ödeme yaparak işlemlerini tamamladı. Ancak bugünden itibaren ehliyetini yenilemeyenlerin karşılaşacağı yeni ücret B sınıfı sürücü belgeleri için tam 7 bin 438 TL oldu. Bu büyük fark birçok kişinin işlemlerini yetiştirebilmek için sabahın erken saatlerinde nüfus müdürlüklerinin kapısında beklemesine neden oldu.

İstanbul Şişli Nüfus Müdürlüğü önünde yoğunlukla karşılaşan vatandaşlardan biri “Tatilden yeni geldim, işlerim vardı. Randevu sistemi sürekli kilitleniyor. Elimiz ayağımız birbirine karıştı. Bugün halledemezsem 7 bin liradan fazla ödeme yapacağım” diyerek yaşadığı stresi dile getirdi. Aynı müdürlükte işlemini tamamlayan başka bir vatandaş ise sağlık raporu nedeniyle gecikme yaşadığını belirterek “Neyse ki hallettim. Şimdi 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalmayacağım” ifadelerini kullandı.

Erken davrananlar ise işlemlerini sorunsuz şekilde tamamladı. Randevusunu birkaç gün önceden alan bir vatandaş “20 dakika önce geldim, hızlıca işlemlerim bitti. 7.438 TL olduğunu burada öğrendim, şaşırdım ama erken davrandığım için içim rahat” şeklinde konuştu. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte eski tip sürücü belgesi bulunan ve yenileme başvurusunda bulunmayan kişilerin yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırması direksiyon sınavına girmesi ve tüm masrafları baştan ödemesi gerekecek.

Bu da toplam maliyetin yalnızca harçla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Yeni dönemle birlikte hem ekonomik yük artıyor hem de süreç daha zahmetli hale geliyor. Yetkililer ileride benzer durumlar yaşanmaması adına vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.