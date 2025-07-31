Emisyon Skandalı Yine Gündemde: Ancak Bu Kez Suçlu Volkswagen Değil!

Egzoz emisyon kuralları Avrupa Birliği tarafından kesin ve net çizgiler ile belirlenmiş durumda. Bu kurallara karşı gelen firmalar devamında büyük cezalar ödemek zorunda kalıyor. 2015 yılında yaşanan Volkswagen emisyon krizi üzerinden 10 yıl geçti ve bu kez farklı firmalar aynı suçu işledi. Peki egzoz emisyon testlerini kandıran firmalar hangileri? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hollanda Mahkemesinden Opel, Peugeot, Citroen ve DS İçin Emisyon Yazılımı Kararı!

Hollanda’da bir mahkeme Opel, Peugeot, Citroen ve DS markalı dizel araçlarda emisyon testlerini manipüle eden yazılımlar kullanıldığına karar verdi. 2009 sonrası üretilen araçları kapsayan bu karar söz konusu markaların bağlı olduğu Stellantis grubunu zora soktu. Mahkeme yazılımın laboratuvar koşullarında azot oksit (NOx) salımını düşük gösterdiğini ancak normal sürüşte emisyonların yükseldiğini net şekilde ortaya koydu.

Davanın dikkat çeken yönlerinden biri ise daha önce benzer bir skandalla anılan Volkswagen’in bu karar kapsamında suçlanmaması. Dieselgate skandalı 2015’te patlak vermişti ve birçok soruşturmanın fitilini ateşlemişti. Ancak bu yeni karar farklı markaların da benzer yöntemlere başvurduğunu ortaya koyarak otomotiv endüstrisindeki emisyon oyunlarının sandığımızdan daha yaygın olduğunu gözler önüne seriyor.

Mahkeme kararına göre:

Peugeot, Citroen ve DS markalı araçlarda 2014’ten itibaren,

Opel dizel motorlarda ise 2009’dan itibaren

testleri yanıltan yazılım kullanıldığı belirlendi. 2009 sonrası üretilen tüm modeller için güçlü şüpheler olduğu vurgulandı. Bu yazılım sayesinde araçlar laboratuvar ortamındaki resmi testlerde düşük NOx emisyonu gösterirken gerçek sürüş koşullarında çevreye çok daha fazla zarar veriyor.

Mahkeme bunun Avrupa’daki emisyon düzenlemelerine teknik bir ihlal anlamına geldiğini açıkça ifade etti. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...