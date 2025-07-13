Ehliyete Gerek Yok: A101 60 Bin TL'ye 125 CC Motosiklet Satıyor!

Türkiye'nin en yaygın zincir marketlerinden A101 yeni afişini yayınladı. A101 17 Temmuz aktüel afişi resmen motosiklet tutkunlarını heyecanlandırıyor. Özellikle 125 CC motosiklet satın almak isteyen kullanıcılar 17 Temmuz tarihini kaçırmamalı. Zira A101 motosiklet ehliyetine ihtiyacınız olmadan kullanabileceğiniz ve sadece 59 bin TL fiyat etiketine sahip olan ReVolt RT3 125 CC motosikleti satacak. İşte ReVolt RT3 125 CC teknik özellikleri ve detayları...

ReVolt RT3 125 CC Teknik Özellikleri

Motor Hacmi: 125 cm³

Motor Tipi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir

Maksimum Güç: 7.2 kW @ 8500 rpm

Maksimum Tork: 8.6 Nm @ 7000 rpm

Soğutma: Hava soğutmalı

Fiyat: 59.990 TL

Satış Tarihi: 17 Temmuz Perşembe

Renkler: Siyah ve Lacivert seçenekleri

A101’in aktüel kataloğuna göre satışa çıkacak model Revolt RT3 125 CC olarak duyuruldu. Tamamen içten yanmalı, 4 zamanlı tek silindirli bir motora sahip olan bu motosiklet şehir içi sürüşte pratikliği ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu motosikleti satın almak isteyen otomobil ehliyetine sahip kişiler ekstra olarak motosiklet ehliyeti almak zorunda değiller.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre belirli şartları sağlayan B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabiliyor. A101’in sunduğu RT3 modeli de bu sınırda yer aldığı için ayrı bir A1 ehliyeti gerekmiyor. Ancak satın alan tüketicilerin bu ayrıcalıktan yararlanması için aşağıda listelediğimiz şartları karşılıyor olmalılar.

B Sınıfı Ehliyet İle 125 CC Motosiklet Kullanma Şartları!

Ehliyetin en az 2 yıllık olması

Sağlık raporu alınması

Kısa süreli motosiklet eğitimiyle sertifika alınması

125 CC motosiklet satın almak ve B ehliyeti ile onu kullanmak isteyen tüketiciler ilk etapta 2 yıllık bir ehliyete sahip olmalı. Ardından sağlık raporu almalılar ve kısa süreli motosiklet eğitim sertifikasına sahip olmak zorundalar. Devamında satın aldıkları motorları kendi üzerlerine tescil ettirerek B sınıfı ehliyetleri ile motosiklet kullanımına başlayabilirler.