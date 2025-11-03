Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı! (TÜİK ve ENAG)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), çok sayıda kişi tarafından merakla beklenen güncel enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 32,87 oranında, ENAG verilerine göre ise yüzde 60,00 oranında arttı.

TÜİK'e Göre Ekim Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, güncel enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,55 yıllık bazda ise yüzde 32,87 şeklinde hesaplandı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 yıllık bazda ise yüzde 33,29 şeklinde hesaplanmıştı.

ENAG'a Göre Ekim Ayında Enflasyon Yüzde Kaç Oldu?

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin yer aldığı ENAG da eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. (ENAG) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık olarak %3,74 oranında artarken yıllık bazda enflasyon %60,00 olarak açıklandı.

Aylık Enflasyon ile Yıllık Enflasyon Arasındaki Fark Nedir?

Aylık enflasyon, bir ay içindeki fiyat artışını gösterirken yıllık enflasyon ise son 12 aylık toplam fiyat artışını ifade eder. Yıllık enflasyon, daha uzun vadeli ekonomik eğilimi gösterir. Bu nedenle yıllık enflasyon oranı ekonominin genel sağlığı hakkında daha kapsamlı bir fikir sunarken, aylık enflasyon ise kısa vadeli ve daha ani dalgalanmaları yansıtır.

Enflasyon, Alım Gücünü Nasıl Etkiliyor?

Enflasyon, vatandaşın alım gücünü doğrudan olumsuz bir şekilde etkiler. Basitçe söylemek gerekirse enflasyon oranları yükseldikçe paranın değeri azalır ve aynı miktar parayla daha az ürün veya hizmet satın alınabilir.