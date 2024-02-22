Her An Hacklenebilirsiniz: Ekran Kaydırırken Çıkan Sesten Parmak İzi Kopyalanabiliyor!

Son dönemde bazı grupların kullanıcı hesaplarını hacklemesiyle ilgili yaptıkları çalışmalar oldukça şok edici detaylara sahip. ABD ve Çin'den bazı ekiplerin yaptığı yeni keşifle akıllara durgunluk verecek bir hack yöntemi ortaya çıktı.

Araştırmacılar, bir kişinin parmak izini dokunmatik ekranı kaydırırıken çıkartığı sesten nasıl yeniden oluşturabileceklerini keşfetti. Bu durumun da sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmaması birçok kişinin güvenliğiyle ilgili ciddi sıkıntılara yol açabilir.

PrintListener Tekniğine Karşı Nasıl Korunabilirsiniz?

Araştırmacıların yaptığı keşif ile birlikte ortaya çıkardıkları teknik, PrintListener olarak adlandırılıyor. Bu teknik, parmaktaki çizgilerin desenini, ekran boyunca kayarken ürettiği akustik sinyaller ile yeniden oluşturuyor.

Bilgisayar korsanlarının da akıllı telefonların mikrofonuna erişerek bu akustik sinyallerin seslerini kaydedebileceği ve kurbanın parmak izini çalabileceği söyleniyor. Konuyla ilgili detayların yer aldığı makalede araştırmacılar şunları söylüyor:

"Yaygın kullanımı nedeniyle, parmak izi sızıntısı hassas bilgi hırsızlığına, muazzam ekonomik ve personel kayıplarına ve hatta ulusal güvenliğin potansiyel olarak tehlikeye girmesine yol açabilir. PrintListener'ın saldırı senaryosu kapsamlı ve gizlidir. Yalnızca kullanıcıların parmak ucu sürtünme sesini kaydetmesi yeterlidir ve çok sayıda sosyal medya platformundan yararlanılarak başlatılabilir."

PrintListener adı verilen tekniği kullanan araştırmacılar, bir kişinin parmak izinin %27,9 oranındaki kısmınında %9,3 oranında yeniden oluşturabildi. Bakıldığında bu oranın ciddi düzeyde olduğunu söylemek mümkün.

Parmak izlerinin bu yöntemle çalışmasını engeleyebilecek önlemler arasında akıllı telefonlar ve ekranlarla etkişim şeklini değiştirmek yer alıyor.