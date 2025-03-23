Google'dan Dikkat Çeken Ekrem İmamoğlu Güncellemesi!

Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden ve kısa süre önce itibarıyla eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Tüm Türkiye yargının bu kararını tartışıyorken teknoloji devi Google'dan da dikkat çeken bir adım geldi.

Google, Ekrem İmamoğlu'nun Unvanını Güncelledi

Google üzerinden "Ekrem İmamoğlu" şeklinde bir arama yapıldığında biyografi kısmında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" şeklinde bir ifade yer alıyordu. İmamoğlu tutuklandıktan sonra bu ifade "İş insanı ve eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" şeklinde güncellendi.

İmamoğlu’nun haksız yere tutuklandığı düşünülüyor. Bu yüzden Türkiye’nin birçok şehrinde protestolar başladı ve gösteriler halen devam ediyor. Tutuklama kararından önce de sonra da süren bu tepkiler, Google’ın yaptığı güncellemeye yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

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