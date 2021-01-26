Ekrem İmamoğlu’ndan GTA 5 Temalı Dezenfekte Çalışmaları Paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu GTA 5 videosu ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini üzerinde topladı. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden GTA 5 temalı dezenfekte çalışmaları paylaşımı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tarafından paylaşılan video, sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşım ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ekrem İmamoğlu’nun GTA 5 Videosu Gündem Oldu

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yer alan çalışmalara ara vermeden devam ediliyor. COVID-19’la mücadele kapsamında en önemli tedbirler arasında ise hijyen bulunuyor. Gün içerisinde özellikle toplu taşıma gibi vatandaşların çok sık bir şekilde yer aldığı ortamların bu nedenle sık sık dezefente edilerek virüslerden arındırılması çok büyük bir önem teşkil ediyor.

Gerçek hayatta vatandaşların günlük olarak düzenli bir şekilde kullandığı toplu taşıma araçlarına dezenfekte işlemlerinin yapılması, yeni tip koronavirüs salgınında ne kadar önemli bir faaliyet olduğunu zaten gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter üzerinden paylaşmış olduğu tweetle beraber sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı tweette şu ifadeleri kullandı: “İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor.”

🎮İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor.🚍



( o kadar da sıkmıyoruz😉) pic.twitter.com/nP81qZiKh2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2021

İmamoğlu tarafından paylaşılan tweette yer verilen videoda Grand Theft Auto serisinin son oyunu olan GTA V yer alıyor. Tweetteki videoya göz atıldığında yeni tip koronavirüsle birlikte geliştirilen bir oyun modu gösteriliyor. Grand Theft Auto 5’e özel olarak geliştirilen mod, oyuncunun video oyunu içerisinde herhangi bir ortamı dezenfekte etmesine olanak sağlıyor. Tweetteki videoda da oyuncunun toplu taşıma aracını dezenfekte ettiği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan GTA V videosu, Twitter ve daha birçok sosyal medya platformunda gündem oldu. İmamoğlu’nun paylaşığı GTA 5 dezenfekte videosunu 2,3 bin kez retweet ederken 49,7 bin kişi de beğendi. Ekrem İmamoğlu’nun bu oyun modunun kullanımının yer aldığı videoyu paylaşmasının üzerinden sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı oyun modunu denemek istediğini ifade etti.

Siz Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşılan GTA 5 videosu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mod ve modun gösterildiği video hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.