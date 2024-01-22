Ekşi Sözlük'e Getirilen Erişim Engeli Kaldırıldı!

Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz yılın ilk aylarında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Ekşi Sözlük'e getirdiği erişim engeli kararı bugün itibari ile kaldırıldı.

Ekşi Sözlük'ün geçtiğimiz yılın başlarında kapatılmasının ardından pek çok kez domain'i değişmiş ve bu farklı domain'ler de defalarca kez erişim engeline tabii tutulmuştu.

Bugün Anayasa Mahkemesi'ne yapılan savunma sonrasında mahkeme Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararını "ifade özgürlüğü hakkının ihlali" olarak değerlendirdi ve "eksisozluk.com"a getirilen erişim engeli kararını kaldırdı.

Kararın Ardından İlk Açıklama Geldi

Gelişmeyi Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut şu ifadelerle duyurdu:

"Anayasa Mahkemesi'nin Ekşi Sözlük lehine verdiği kararın kapatma kararını veren mahkemeye tebliğ edilmesi sonrasında karar kaldırılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) tebliğ edildi. BTK'nın sitesinde de engel kaldırılmış görünüyor. Şu an için bazı internet servis sağlayıcılarında (İSS) henüz uygulanmaya başlanmadıysa da çoğunluk İSS'den eksisozluk.com'a girilebilmekte. Hakkımızın Türkiye'nin en yüksek mahkemesi tarafından teslim edilmesi çok güzel ama yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle buna mecbur kalmış olmamız üzücü ve yorucu."

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