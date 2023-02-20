Son Dakika: Hatay Depremi Hakkında Açıklama Geldi

20 Şubat'ta meydana gelen Hatay depremi sonrasında can ve mâl kaybı yaşandı.

Son Dakika: Hatay Depremi Hakkında Açıklama Geldi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri gerçekleşti. Hatay Samandağ merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde can ve mâl kaybı yaşandı.

Hasar gören ve yıkılan binaların bulunduğu yetkililer tarafından aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara göre 20 Şubat 23:00 itibarıyla 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı.

Son Dakika: Hatay Depremi Hakkında Açıklama Geldi

Bazı Binalar Yıkıldı

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı olan bazı binalar yıkıldı. Son gelen açıklamalara göre 3 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Hatay'ın Haraparası Mahallesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca Defne Mahallesi'nde de yıkılan bina olduğu iddia ediliyor.

AFAD, deprem gerçekleştikten kısa bir süre sonra deniz seviyesinde 40-50 santimetrelik yükseliş beklediklerini açıklamıştı. Daha sonrasında ise deniz seviyesindeki yükselme riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

Mersin'de Eğitim ve Öğretime 1 Gün Ara Verildi

Hatay'da meydana gelen deprem sonrasında Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Yaşam

Hatay'da 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş depremlerinin en büyük hasar verdiği illerden biri olan Hatay, bir süredir artçı sarsıntılara maruz kalıyor. Şimdiye kadarki en büyük arçı sarsıntı, 20 Şubat 20:04 tarihinde gerçekleşti.

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