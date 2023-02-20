Son Dakika: Hatay Depremi Hakkında Açıklama Geldi

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri gerçekleşti. Hatay Samandağ merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde can ve mâl kaybı yaşandı.

Hasar gören ve yıkılan binaların bulunduğu yetkililer tarafından aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara göre 20 Şubat 23:00 itibarıyla 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi yaralandı.

Bazı Binalar Yıkıldı

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasarlı olan bazı binalar yıkıldı. Son gelen açıklamalara göre 3 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Hatay'ın Haraparası Mahallesi'nde çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca Defne Mahallesi'nde de yıkılan bina olduğu iddia ediliyor.

AFAD, deprem gerçekleştikten kısa bir süre sonra deniz seviyesinde 40-50 santimetrelik yükseliş beklediklerini açıklamıştı. Daha sonrasında ise deniz seviyesindeki yükselme riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

Mersin'de Eğitim ve Öğretime 1 Gün Ara Verildi

Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir.



Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır. pic.twitter.com/ZI40EwvKCn — Mersin Valiliği (@MersinValiligi) February 20, 2023

Hatay'da meydana gelen deprem sonrasında Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.