Erişim Engellemesi Sonrasında Ekşi Sözlük Kullanıcı Kuralları Değişti

Deprem sonrasında dezenformasyon yapıldığı iddiasyla BTK tarafından erişim engeline maruz bırakılan Ekşi Sözlük, site içi kullanıcı kurallarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Hatırlayacağınız üzere kararın 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylanması sonrasında Ekşi Sözlük hala erişilemez durumda. Buna karşın yönetim, kullanıcı entry ve başlıklarını daha iyi değerlendirebilmek adına önemli değişiklikler yaptı.

Hukuka Aykırı Entry Girenler 1 Ay Boyunca Başlık Açamayacak

Hukuka aykırılık, Ekşi Sözlük'ün en önemli kullanıcı politikalarından biri olarak görülüyor. Buna göre mahkeme kararı neticesinde bazı başlık veya entry'lerin yönetim ekibi tarafından silindiğine rastlanabiliyordu. Arıtk bu şartlar daha katı hale getirildi.

Yeni kurallar kapsamında hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar, 1 ay boyunca başlık açamayacak.

Ayrıca "başlık açma" üzerine çeştili yeniliklerin de yer aldığı kural güncellemesinde "çaylak" seviyesine düşürülen yazarların yeniden başlık açması da zorlaştırıldı.

Ekşi Sözlük kullanıcı kuralları güncellemesi şu şekilde: