Erişim Engellemesi Sonrasında Ekşi Sözlük Kullanıcı Kuralları Değişti
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan erişim engellemesi kararının ardından Ekşi Sözlük, kullanıcı kurallarında değişikliğe gitti. İşte detaylar!
Deprem sonrasında dezenformasyon yapıldığı iddiasyla BTK tarafından erişim engeline maruz bırakılan Ekşi Sözlük, site içi kullanıcı kurallarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi.
Hatırlayacağınız üzere kararın 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylanması sonrasında Ekşi Sözlük hala erişilemez durumda. Buna karşın yönetim, kullanıcı entry ve başlıklarını daha iyi değerlendirebilmek adına önemli değişiklikler yaptı.
Hukuka Aykırı Entry Girenler 1 Ay Boyunca Başlık Açamayacak
Hukuka aykırılık, Ekşi Sözlük'ün en önemli kullanıcı politikalarından biri olarak görülüyor. Buna göre mahkeme kararı neticesinde bazı başlık veya entry'lerin yönetim ekibi tarafından silindiğine rastlanabiliyordu. Arıtk bu şartlar daha katı hale getirildi.
Yeni kurallar kapsamında hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar, 1 ay boyunca başlık açamayacak.
Ayrıca "başlık açma" üzerine çeştili yeniliklerin de yer aldığı kural güncellemesinde "çaylak" seviyesine düşürülen yazarların yeniden başlık açması da zorlaştırıldı.
Ekşi Sözlük kullanıcı kuralları güncellemesi şu şekilde:
- Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.
- Her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.
- Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak.
- Başlık açma kuralını sağlamayan yazarların entry'leri gündem algortimasına etki etmeyecek.
- Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açamayan ve gündem algoritmasını etkileyemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi dahilinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek.
YORUMLAR