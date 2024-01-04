Ekşi Sözlük Mobil Uygulamaları Mağazalardan Kaldırıldı!

Bir süredir açmakta olduğu bütün domain adresleri erişim engeliyle sonuçlanan Ekşi Sözlük'ün mobil uygulamaları da mobil uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Bir bebeğe istismar görüntülerinin paylaşılmasının ardından erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ün domain adresleri de birçok kez aynı erişim engeliyle karşı karşıya kalmıştı.

En son "eksisozluk111.com" domaini üzerinden hizmet vermeye devam eden platformun mobil uygulamalarında herhangi bir erişim problemi bulunmuyordu.

Ekşi Sözlük Mobil Uygulamaları Neden Kaldırıldı?

Bugün "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Play Store ve App Store üzerinden resmî Ekşi Sözlük uygulaması kaldırıldı.

An itibariyle uygulamalara mağaza üzerinden erişilemiyor olsa da uygulamanın yüklü bulunduğu telefonlar üzerinden erişim sağlamak hâlâ mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.