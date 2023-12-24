Ekşi Sözlük'te Şehitlere Yönelik Suç İçeren Paylaşım Yapanlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük adlı sosyal medya platformunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit olan askerlere karşı suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük'te şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımların tespit edildiğini belirledik. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere karşı suç içeren ifadelerde bulunanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." şeklinde bilgi verildi.