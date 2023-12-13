Yargıtay İçhihat Merkezi Açıldı: Yapay Zeka Tabanlı Hizmet Geliyor!

Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Yargıtay İçtihat Modülü (YİM) yargı sisteminde önemli bir dönüşümü temsil ederek ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde Yargıtay içtihatlarının daha yaygın bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Bu yenilik yargıda uygulama birliğini desteklemeyi, vatandaşların ve avukatların dava süreçlerinde adalete hızlı ve etkili bir şekilde erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) Türkiye'de Adaletin Yolunu Aydınlatıyor

YİM sadece hakim ve savcılar için değil aynı zamanda avukatlar ve tüm vatandaşlar için de hizmet sunacak. Erişimi kolaylaştırmak amacıyla YİM'e e-Devlet sistemi ve mobil uygulama üzerinden de ulaşım imkanı tanınıyor.

Bu inovatif platform yapay zeka kullanarak Yargıtay kararlarına hızlı bir erişim sağlamayı hedefliyor. YİM, sadece emsal ve yol gösterici nitelikteki güncel kararları yayınlayarak kullanıcılarına en güncel bilgilere ulaşma imkanı sunacak.

Yargıtay Başkanlığı YİM'in yargı sisteminde daha fazla şeffaflık ve etkinlik sağlamak adına atılan önemli bir adım olduğunu belirterek bu yenilik sayesinde adalet süreçlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde işleyeceğini vurguladı.

YİM'in yargıya olan güveni artırarak adaletin herkes için daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.