El Salvador'un Resmi Ödeme Aracı Bitcoin Oldu

El Salvador, dünyada bir ilke imza attı. Alınan karar ile birlikte ülkenin resmi ödeme aracı Bitcoin oldu. Bu gelişme sonucunda Orta Amerika'da yer alan El Salvador'da artık Bitcoin yasal hale geldi. Yaşanan ilginç gelişme ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Resmi Ödeme Aracı Bitcoin Olan İlk Ülke El Salvador Oldu

Tarihin en büyük Bitcoin etkinliği olarak nitelendirilen Bitcoin 2021'de çok ilginç bir gelişme yaşanmıştı. Etkinlikte El Salvador'un Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin bir videosu yayımlanmıştı. Yayımlanan videoda Bukele, El Salvador’un Bitcoin teknolojisini kullanarak ülkenin modern finansal altyapısını inşa etmek için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Nayip Bukele, önümüzdeki "Önümüzdeki hafta, Bitcoin’i yasal bir ihale haline getirecek bir yasa tasarısını kongreye göndereceğim" şeklinde konuşmuştu. Sputnik'teki habere göre Bukele, yeni bir açıklama yaparak Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak partisinin çoğunlukta olduğu Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 evet oyuyla kabul ettiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişme ile birlikte El Salvador'da ulusal para birimi doların yanı sıra Bitcoin de resmi olarak kullanılabilecek. Nayip Bukele, popüler kripto para birimi Bitcoin'in ülkeye yatırım, yenilik, turist ve ekonomik kalkınma sağlayacağını ifade etmişti.

Bukele geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin açıkalam yapmıştı. Piyasadaki mevcut Bitcoin değerinin 680 milyar dolar olduğunu belirten Bukele, bu miktarın yalnızca yüzde 1'lik kısmının ülkeye yatırım olarak gelmesi durumunda Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 25 oranında artacağını söylemişti. Söz konusu kripto para biriminin ülkenin ekonomisine ne ölçüde katkı sağlayacağını zaman gösterecek.

El Salvador halkının yüzde 70'inin banka hesabı ya da kredi kartı bulunmuyor. Ülkenin büyük bir kısmı alışverişlerde nakit para kullanıyor. Havaleler ve göçmenler tarafından gönderilen para, El Salvador'un gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bazen ulaşması günler sürebilen ve bazen fiziksel bir karşılama gerektiren uluslararası transferler için %10 veya daha fazla ücret alınabiliyor.

El Salvador'da Bitcoin'in resmi ödeme aracı olması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.