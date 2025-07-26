Elden Ring Oyuncularına Müjde: Beklenen Mod Sonunda Geliyor

FromSoftware'un çok beğenilen oyunu Elden Ring: Nightreign, nihayet çok talep edilen "Duo" (iki kişilik) oynanış moduna kavuştu. 1.02 güncellemesiyle oyuna eklenecek olan iki kişilik oynanış modunun yanı sıra kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler de yapılacak. Güncelleme 30 Temmuz tarihinde yayınlanacak.

Elden Ring: Nightrein Solo Moduna Ne Olacak?

Normalde üç kişilik takımlara odaklanan bir oyun olan Nightreign, solo senaryolarda oyuncuyu çok zorluyordu. Oyuncu forumlarında yapılan tartışmalar, oyunun genel anlamda zor olduğuna gösteriyor. Rastgele üç kişilik bir takım oluşturulduğunda, diğer iki oyuncu Elden Ring'in nasıl oynanacağını biliyor ve takıma uyum sağlayabiliyorsa senaryolar genelde iş birliği ile kolayca tamamlanıyor. Ancak tek kişilik oyun seanslarında bu durum geçerli değil.

Elden Ring oyuncuları, iki kişilik takım modunun gelmesini uzun zamandır bekliyordu. Mayıs ayı sonunda piyasaya sürülmesinden bu yana 5 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan ve oyuncuların yoğun ilgisini arkasına alıp oyunu sürekli güncelleyen FromSoftware ise oyuncularının isteklerine kulak vermekten çekinmiyor.

Elden Ring: Nightrein Duo Modu Fragmanı

Elden Ring: Nightreign Fiyatı

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X | S platformlarından erişilebilir olan Elden Ring: Nightreign Türkiye fiyatı listesi şöyle: