Elden Ring Filmi Gelecek mi? Yetkili İsimden Açıklama Geldi!

Şu sıralar Shadow of the Erdtree DLC'sinin tadını çıkaran Elden Ring hayranlarının aklını meşgul eden bir konu var. Bu meşguliyet, oyunun yönetmeni ve aynı zamanda FromSoftware başkanı olan Hidetaka Miyazaki'nin potansiyel bir film uyarlaması açıklamasından kaynaklanıyor. Peki, Elden Ring gerçekten film uyarlaması alacak mı?

Elden Ring Film Uyarlaması Gelecek mi?

Hidetaka Miyazaki, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte Elden Ring film uyarlaması fikrine açık olduklarını söyledi. Miyazaki, ne kendisinin ne de FromSoftware'in bu alanda yeterli tecrübesi olmadığını dile getirirken, bu konuda tecrübeli bir ortağın devreye girmesinin işleri değiştirebileceğini ifade etti.

Şirketin tepe yöneticisinin bu açıklaması, yapımın tutkulu hayranlarını bir hayli heyecanlandırırken, tüm odak bir anda yeni DLC'den film uyarlamasına döndü. Bunun yanı sıra, oyunun yapımında önemli katkıları bulunan ünlü fantezi yazarı George R.R. Martin, yayınladığı son blog gönderisiyle bu iddiaları ele aldı.

George R.R. Martin, potansiyel bir Elden Ring filmi ya da dizisiyle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ancak ünlü yazarın bunları söylerken takındığı alaycı tavır, dikkatli hayranların gözünden kaçmadı ve gerçekten bir şeylerin olduğuna dair iddiaları daha da güçlendirdi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elden Ring için bir film veya dizi uyarlaması gelir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!