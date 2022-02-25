Elden Ring'in PS4 Sürümünü PS5'te Oynamalısınız!

Elden Ring'e bir hevesle başlamadan ve sayısız kez ölmeye hazırlanmadan önce, PS5'te oyunu nasıl oynamak isteyebileceğinizi yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Bunun nedeni, testlerin, kare hızına öncelik vermek istiyorsanız, oyunun PS4 Pro sürümünün aslında Elden Ring oynamanın en iyi yolu olduğunu belirtiyor olması. İşte detaylar!

Elden Ring'in PS4 Sürümü PS5'te Daha İyi Performans Sağlıyor

Bu sonuçlar, oyunun PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında nasıl çalıştığını karşılaştıran Elden Ring'in IGN Performans incelemesiyle ortaya çıktı. Editörler kare hızında en az düşüşe sahip kurulumun, PS4 sürümünü PS5 donanımında oynadıklarında olduğunu belirtiyor. Özellikle, incelemeyi yapan kişi, bu garip kombinasyonun, Elden Ring'in test edilen her bölümde 60 fps'yi düzgün bir şekilde sürdürdüğü tek zaman olduğunu kaydetti.

Peki bu nasıl olabilir? Elden Ring'in PS4 versiyonu, PS5 versiyonuna kıyasla bazı içsel düşüşlerle birlikte geliyor. Daha düşük görüntü çözünürlüğü ve daha az ayrıntılı ortamlar sayesinde - bu özellikler, PS4 sürümünün PS5 için çalışmasını kolaylaştırarak güçlendirilmiş donanımın tutarlı bir kare hızını daha kolay korumasını sağlıyor.

PS4 Pro sürümüne geçiş yapmak için öncelikle PS5 versiyonu yerine PlayStation 4 için Elden Ring'i (dijital veya disk üzerinde) sipariş ettiğinizden emin olmanız gerekir. Ücretsiz bir yama daha sonra size PS5 sürümünü de verecektir - ancak PS5 sürümünü satın aldıysanız, sürüm düşürmeden yararlanamazsınız. PS5 kitaplığınızda bulunan her iki seçenekle, daha akıcı kare hızları elde etmek için isteğe bağlı olarak son nesil sürümü indirebilmelisiniz.

Ancak, gidip Elden Ring'i PS5'inize indirmeden önce, birkaç şeyi düşünmek isteyebilirsiniz. Birincisi, bu test, bir kişinin oyunun mevcut sürümünün belirli bölümleriyle ilgili deneyimine dayanmakta. Oyunun diğer alanlarında ve FromSoftware yeni yamalar yayınladıkça, PS5 sürümünün bir kez daha Sony oyuncuları için tercih edilen seçenek haline geldiğini görebilirsiniz.

Ek olarak, bu sürüm düşürme yöntemi, PS5 özelliklerinden yararlanamayacak oluşunuz anlamına da gelmekte. ResetEra'daki kullanıcı th1nk'e göre, PS4 sürümünü oynayanlar, çevreyi dolduran daha az bitki örtüsü, daha düşük gölge kalitesi ve ortam kapatma efektleri, biraz daha uzun yükleme süreleri ve daha düşük çözünürlüklü bir görüntü kalitesi ile karşı karşaya kalacaklar.

Daha etkileyici görseller elde etmek için oyunu Sony'nin en yeni donanımında oynamayı tercih edebilirsiniz. Bu yöntem sadece 60 FPS takıntısı olan oyuncular için önerilmektedir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.