Merakla Beklenen Elden Ring Nightreign'in İnceleme Puanları Açıklandı

Uzun süredir merakla beklenen Elden Ring Nightreign'in PC ve PlayStation 5 sürümleri için inceleme puanları paylaşıldı. Peki, açık dünya rol yapma oyunu Elden Ring Nightreign beklentiyi karşılayabildi mi?

Elden Ring Nightreign İnceleme Puanları Ne Durumda?

Elden Ring Nightreign'in PlayStation 5 sürümü için 62 inceleme, Xbox Series X sürümü için 6 inceleme, PC sürümü için 32 inceleme paylaşıldı. Oyunun PS5 sürümü 78 Metacritic, Xbox Sereis X sürümü 86 Metacritic, PC sürümü ise 80 Metacritic puanına sahip oldu. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

IGN: 70 puan

70 puan VG247: 100 puan

100 puan TheGamer: 90 puan

90 puan ComicBook: 90 puıan

90 puıan Screen Rant: 90 puan

90 puan GameSpot: 90 puan

90 puan PC Gamer: 80 puan

80 puan Windows Central: 80 puan

80 puan PCGamesN: 60 puan

60 puan Game Informer: 80 puan

80 puan Eurogamer: 80 puan

80 puan VGC: 60 puan

60 puan Push Square: 80 puan

80 puan CGMagazine: 90 puan

Elden Ring Nightreign Yeni Fragmanı

Elden Ring Nightreign Çıkış Tarihi

FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring Nightreign 29 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunulacak.

Elden Ring Nightreign Kaç GB?

Elden Ring Nightreign'in yüklenebilmesi için en az 30 GB gerekecek. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece boş alanı çok pratik şekilde artırabilirsiniz.

Elden Ring Nightreign Türkiye Fiyatı