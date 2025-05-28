Merakla Beklenen Elden Ring Nightreign'in İnceleme Puanları Açıklandı
Elden Ring Nightreign'in PC, PS5 ve Xbox Series X sürümleri için inceleme puanları paylaşıldı. Peki, açık dünya RPG oyunu beklentiyi karşıladı mı?
Uzun süredir merakla beklenen Elden Ring Nightreign'in PC ve PlayStation 5 sürümleri için inceleme puanları paylaşıldı. Peki, açık dünya rol yapma oyunu Elden Ring Nightreign beklentiyi karşılayabildi mi?
Elden Ring Nightreign İnceleme Puanları Ne Durumda?
Elden Ring Nightreign'in PlayStation 5 sürümü için 62 inceleme, Xbox Series X sürümü için 6 inceleme, PC sürümü için 32 inceleme paylaşıldı. Oyunun PS5 sürümü 78 Metacritic, Xbox Sereis X sürümü 86 Metacritic, PC sürümü ise 80 Metacritic puanına sahip oldu. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:
- IGN: 70 puan
- VG247: 100 puan
- TheGamer: 90 puan
- ComicBook: 90 puıan
- Screen Rant: 90 puan
- GameSpot: 90 puan
- PC Gamer: 80 puan
- Windows Central: 80 puan
- PCGamesN: 60 puan
- Game Informer: 80 puan
- Eurogamer: 80 puan
- VGC: 60 puan
- Push Square: 80 puan
- CGMagazine: 90 puan
Elden Ring Nightreign Yeni Fragmanı
Elden Ring Nightreign Çıkış Tarihi
FromSoftware tarafından geliştirilen Elden Ring Nightreign 29 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunulacak.
Elden Ring Nightreign Kaç GB?
Elden Ring Nightreign'in yüklenebilmesi için en az 30 GB gerekecek. Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı ile bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece boş alanı çok pratik şekilde artırabilirsiniz.
Elden Ring Nightreign Türkiye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 25,99 dolar (1.015 TL)
- PlayStation fiyatı: 1.399 TL
- Xbox fiyatı: 1.399 TL