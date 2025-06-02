Elden Ring: Nightreign Yeni Nesil Ekran Kartlarını Hiçe Saydı

30 Mayıs'ta piyasaya sürülen Elden Ring Nightreign'in yönetmeni Junya Ishizaki, IGN'e verdiği röportajda oyunun çok oyunculu yapısına dair ilginç detaylar paylaştı. FromSoftware'in merakla beklenen çok oyunculu oyunu Elden Ring Nightreign'in, üstün performans sunan ekran kartı sahiplerine bile zor anlar yaşattığı kesinleşti.

Lansman öncesinde paylaşılan yama notlarında bir uyarı yer alıyor. Oyunda belirgin kare hızı düşüşleri yaşandığı belirtiliyor.

Elden Ring Nightreign Performan Sorunu Çözümü

FromSoftware, paylaştığı yama notlarında geçici çözümler de sundu. Bunların sorunu çözüp çözmeyeceği kesin surette belli olmamakla beraber, yaşanan kare hızı düşüşleri için oyunun grafik ayarlarını değiştirmeniz öneriliyor. Ekran kartını güncelleyip, oyunun çözünürlüğünü düşürebilirsiniz. Ayrıca eğer "Yüksek" grafik seçeneklerinde oynuyorsanız "Orta" grafiklere çekmek faydalı olabilir.

Eğer oyun Steam'den hiçbir şekilde açılmıyorsa oyun kütüphanenizden Elden Ring Nightreign'i bulup sağ tıklayın ve açılan pencereden "Yüklü Dosyalar" sekmesini bulun. Ardından "Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrula" seçeneğine tıklayın.

İki Oyunculu Mod Gelecek Mi?

Junya Ishizaki, ana hedeflerinin üç kişilik dengeli bir çok oyunculu deneyim sunmak olduğunu vurguladı ve tek/üç oyunculu modların oyunun temelini oluşturduğunu söyledi. İki kişilik bir seçenek için ise fazlasıyla geç kalmışlar. Geliştirme sürecinde bu yönde bir adım atmadıklarından ötürü şimdi de atamayacaklarını, bunun için çok geç olduğunu söyledi.