ELDEN RING'in Steam Fiyatı Yeniden Zamlandı!
FromSoftware'in popüler oyunu ELDEN RING, Steam'de 5. kez zamlandı. İşte oyunun yeni fiyatı!
Dark Souls serisiyle ünlenen FromSoftware'in çıktığı yıl yılın oyunu ödülüne layık görülen oyunu ELDEN RING, ülkemizde pek çok kez zamlanmıştı. Bu zamlara bugün bir yenisi daha eklendi.
Çıkışından bu yana sayısız ödül kazanan ELDEN RING, çıkışından bu yana ülkemizde sıklıkla zamlanmasıyla gündeme geliyor.
Souls türü oyunlara yepyeni bir soluk kazandıran oyun, tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi artan kurların etkisi altında ne yazık ki yeni bir zamla karşı karşıya kaldı. Öyle ki oyun çıkışından bu yana tam 5. kez zamlandı.
ELDEN RING Türkiye Fiyat Geçmişi
|Tarih
|Fiyat
|4 Kasım 2021
|299,00 TL
|6 Aralık 2021
|499,00 TL
|8 Ağustos 2022
|599,00 TL
|9 Mayıs 2023
|699,00 TL
|25 Temmuz 2023
|999,00 TL
Dev Söylenti: Elden Ring, Xbox Game Pass'e mi Geliyor?
FromSoftware'in başarıdan başarıya koşan ve geçtiğimiz yıl, yılın oyunu ödülünü kazanmayı başaran Elden Ring'i Xbox Game Pass'e mi ekleniyor? Gece saatlerinde Microsoft'un Xbox Oyun Üreticisi Deneyimi ve Ekosisteminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sarah Bond, Twitter'da Xbox hashtag'i ve logosunun yanı sıra bir 'yüzük' ile birlikte 'yaşlı' bir kişinin ifadesini gösteren şifreli bir tweet attı.
Peki siz ELDEN RING'in zamlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.
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