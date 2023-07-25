ELDEN RING'in Steam Fiyatı Yeniden Zamlandı!

Dark Souls serisiyle ünlenen FromSoftware'in çıktığı yıl yılın oyunu ödülüne layık görülen oyunu ELDEN RING, ülkemizde pek çok kez zamlanmıştı. Bu zamlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Çıkışından bu yana sayısız ödül kazanan ELDEN RING, çıkışından bu yana ülkemizde sıklıkla zamlanmasıyla gündeme geliyor.

Souls türü oyunlara yepyeni bir soluk kazandıran oyun, tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi artan kurların etkisi altında ne yazık ki yeni bir zamla karşı karşıya kaldı. Öyle ki oyun çıkışından bu yana tam 5. kez zamlandı.

ELDEN RING Türkiye Fiyat Geçmişi

Tarih Fiyat 4 Kasım 2021 299,00 TL 6 Aralık 2021 499,00 TL 8 Ağustos 2022 599,00 TL 9 Mayıs 2023 699,00 TL 25 Temmuz 2023 999,00 TL

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