Dev Söylenti: Elden Ring, Xbox Game Pass'e mi Geliyor?

FromSoftware'in başarıdan başarıya koşan ve geçtiğimiz yıl, yılın oyunu ödülünü kazanmayı başaran Elden Ring'i Xbox Game Pass'e mi ekleniyor?

Gece saatlerinde Microsoft'un Xbox Oyun Üreticisi Deneyimi ve Ekosisteminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sarah Bond, Twitter'da Xbox hashtag'i ve logosunun yanı sıra bir 'yüzük' ile birlikte 'yaşlı' bir kişinin ifadesini gösteren şifreli bir tweet attı. Bu ilk tweet'in ardından Bond, Elden Ring'in bir görselini paylaştı.

Beklendiği gibi, topluluk şimdi oyunun yakın gelecekte Microsoft'un abonelik hizmetine geleceği konusunda iddialar ortaya atıyor ki bu durum gerçeğe dönüşürse oyun sektörü için oldukça şaşırtıcı bir hamle olacak.

Söylentilerin Kaynağı Xbox Ekibinden Sarah Bond'un Paylaşımı

İddialar bununla da sınırlı değil, bazı kaynaklar Microsoft'un Elden Ring'in geliştiricisi FromSoftware'i satın alacağını öne sürecek kadar ileri gitse de bu durum hâlihazırda Activision Blizzard satın alımı sürerken mümkün olacak bir durum değil.

İlk iddiaya dönersek, eğer Elden Ring'in Xbox Game Pass'e gelmesi durumu gerçeğe dönüşürse Microsoft'un abonelik hizmetinde sunulacak ilk FromSoftware oyunu olacak.

Peki sizce bu iddialar gerçeğe dönüşebilir mi? Elden Ring'i Xbox Game Pass'te görmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.