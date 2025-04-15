19 Yıllık Efsane, The Elder Scrolls IV: Oblivion'dan Beklediğimiz Görüntü Geldi!

2023'teki Microsoft ve FTC davasında ortaya çıkan belgelerden bu yana The Elder Scrolls IV: Oblivion oyunu için remaster projesine dair söylentiler aldı başını gitti. Şimdi ise elimizde yalnızca bir dedikodu değil, somut bir kanıt var. Doğrudan oyunun geliştirici stüdyosunun kendi sitesinden gelen görüntüler internette yayıldı.

Sızdırılan içerikler arasında hem klasik sürümle karşılaştırmalı ekran görüntüleri hem de yeni sürüme ait sahneler yer alıyor. 2006'da Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen ve Elder Scrolls serisinin en çok sevilen oyunlarından biri olan Oblivion, bu remaster ile yepyeni bir görsel deneyime kavuşuyor gibi görünüyor.

Remastered Versiyon PC, Xbox ve PS 5'e Geliyor

Virtuos Games'in resmi web sitesinde, arka planda saklanan dosyalar arasında Oblivion Remastered'a ait ekran görüntüleri ve sanat çalışmaları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerden sonra oyunun hangi platformlara çıkacağı bilgisi de çözülmüş oldu.

Ekran görüntülerinde yer alan bilgilere göre remaster versiyon, PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için hazırlanıyor. Ayrıca hem standart hem de deluxe sürümler olacak gibi görünüyor. Oyunun yayıncısı Microsoft olduğu için, ilk günden itibaren Xbox Game Pass ve PC Game Pass kullanıcıları da bu oyuna erişebilecek.

Reddit'te paylaşılan bilgiler gösteriyor ki bu dosyalar Virtuos'un sitesinde uzun zamandır görünmez halde duruyormuş. Görüntüler yayıldıktan sonra stüdyo hızlıca duruma el atıp içerikleri kaldırdıysa da Reddit'te yayılan görüntüleri durdurmakta biraz geç kalmıştı. Resmi duyurunun gelmesi çok yakın gibi duruyor.

Bu Ay İçinde Ani Çıkış Yapabilir

Eğer bu sızıntıların doğruluğu teyit edilirse, Elder Scrolls hayranları için güzel bir sürpriz yolda demektir. İçeriden gelen son bilgilere göre oyun bu ay içinde bir "shadow drop" ile aniden duyurulup erişime açılabilir.

Net çıkış tarihi henüz belli değil ama gelecek hafta bile olabilir deniyor. Gözler artık Bethesda cephesinden gelecek resmi açıklamada olacak.

İşte sızdırılan görüntü: