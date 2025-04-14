Oyun Severleri Üzecek Haber: PS5’e Zam Geldi!

Türkiye'de oyun ve oyun donanımlarının fiyatları enflasyon ve döviz kuru gibi nedenlerle neredeyse her gün artarken, Sony'den ülkemizdeki oyuncuları endişelendiren bir adım geldi. Şirket, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’da PlayStation 5 fiyatlarını yükseltti. Kararın gerekçesi olarak ise ekonomik koşullar gösterildi. Türkiye için ise henüz resmi bir zam duyurusu yapılmadı.

PS5 Fiyatlarına Zam Geldi

Sony, enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları gerekçe göstererek PS5’in dijital versiyonuna zam yaptı. Avrupa’da fiyat, önceki seviye olan 449.99 Euro’dan 499.99 Euro’ya yükseldi. İngiltere’de ise konsolun tavsiye edilen satış fiyatı 429.99 £ olarak güncellendi. Ülkemizde ise aynı konsol resmi garantiyle 700 Euro'ya yakın satılıyor (29.999 TL).

Blu-ray sürücülü standart PS5 modeli ve PS5 Pro için şimdilik bir zam açıklanmadı. Avustralya ve Yeni Zelanda’da da fiyatların yükseldiği belirtildi. Sony, kararın arkasında küresel ekonomideki dalgalanmaların ve ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergilerinin etkili olduğunu ifade etti.

Özellikle son dönemde doların güçlenmesi ve enflasyon baskısı, şirketi bu adımı atmaya zorladı. Uzmanlar, benzer bir zamın ABD’de de gelebileceğini öne sürüyor. Elbette ki her yerde artması durumunda Türkiye'de de zam uygulanması kaçınılmaz olabilir.

Bu, Sony’nin PS5 için ilk zam hamlesi değil. Şirket, 2022’de çeşitli ülkelerde fiyatları artırmış, geçen yıl da Japonya’da benzer bir adım atmıştı. Bazıları GTA 5 öncesi atılan bu adımı fırsatçılık olarak nitelendirirken, bazıları da şirketin içerisinde bulunduğu zor durumda başka çaresi olmadığını iddia etti.

Elbette ki bu hamlenin konsol savaşlarını nasıl etkileyeceği de merak konusu. Xbox cephesi daha ekonomik, Nintendo cephesi ise daha çeşitlilik barındıran fırsatlar sunarken, PlayStation cepghesi için işler zorlaşabilir.