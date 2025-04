En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Listede 9 Yıllık Oyun da Var

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 1-8 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre dokuz yıl önce satışa sunulan Dead by Daylight günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin ilk sırasında Schedule I yer aldı. İkinci sırada ise 26 Şubat 2025 tarihinde erken erişim olarak sunulan R.E.P.O. bulunuyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım, Steam'de "Son derece olumlu" inceleme notlarına sahip.

The Sims benzeri oyunlar arasında bulunan inZOI üçüncü sırada yer alıyor. Yaşam simülasyonu türündeki oyun 28 Mart 2025 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürüldü. inZOI'yi The Last of Us Part II Remastered takip etti.

Beşinci sırada Capcom'un aksiyon rol yapma oyunu Monster Hunter Wilds bulunuyor. Listede Split Fiction, Path of Exile 2, Red Dead Redemption 2, Sons Of The Forest ve daha pek çok oyun yer alıyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (1-8 Nisan)