The Elder Scrolls IV: Oblivion Çıkar Çıkmaz Game Pass'e Geldi! İşte Türkiye Fiyatı...

Yıllardır konuşulan, hayranlarının heyecanla beklediği The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nihayet çıktı. Virtuos tarafından Unreal Engine 5 ile sıfırdan geliştirilen bu yeni sürümde sadece grafikler değil, oynanış ve ses tasarımı da konuşuyor.

Oyunun geliştirici ekibi, Unreal Engine 5'in gücünü sonuna kadar kullanmış ve oyundaki her görsel varlığı sıfırdan yaratmış. Karakterlerin dudak senkronizasyonundan tutun da hareket animasyonlarına kadar her detay elden geçirilmiş.

Tüm DLC Paketleri Oyunun İçinde

Yeni sürümde sadece ana oyun yok; zamanında çıkan tüm indirilebilir içerikler ve genişleme paketleri de oyunun içinde yer alıyor. Deluxe Edition sürümünü tercih edenler için ise ekstra silahlar ve efsanevi at zırhı gibi içerikler sunulmuş. Bu at zırhı, orijinal oyunun belki de en çok konuşulan ve yıllar boyu alay konusu olan DLC'sine tatlı bir gönderme olarak geri dönmüş.

Ayrıca hem Oblivion hem de Skyrim sistemlerinden esinlenilmiş yeni bir seviye atlama düzeni de oyuna dahil edilmiş. Bu da demek oluyor ki karakter gelişimi artık çok daha esnek ve keyifli hale getirilmiş. Yenilenmiş sürümde sprint özelliği artık kullanılabiliyor ve tüm ırklar kendilerine özgü seslendirmelere kavuşmuş durumda.

Elder Scrolls Oblivion Türkiye Fiyatı Açıklandı

Oyunu sabırsızlıkla bekleyen Game Pass abonelerine güzel bir müjde var: Oyun çıktığı andan itibaren Game Pass'teki yerini aldı. Dileyenler direkt olarak oradan erişebilir.

Eğer oyunu satın almak isterseniz de 1.900₺ ödeme yaparak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Satın almak için Microsoft Xbox'ın sitesine girmeniz ve ödeme işlemi yapmanız yeterli. Oyunun mağaza sayfasına ulaşmak için tıklayın.