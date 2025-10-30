Electronic Arts, Kaç Para Kazandığını Açıkladı!

Spor temelli oyunlarıyla bilinen dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts veya kısa adıyla EA, 2025'in ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını açıkladı. Böylelikle firmanın geliri ve net kârı gözler önüne serildi. İşte veriler...

Electronic Arts Geliri Düştü

Electronic Arts, yayımladığı rapora göre temmuz ile eylül ayları arasında 1,83 milyar dolar gelir elde etti. Bu tutarın geçtiğimiz yıla göre yüzde 9 oranında gerilediği açıklandı. Şirketin net kârı ise 137 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamda da yüzde 53’lük dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

EA, gelirleri azalmasına rağmen bazı oyun serilerinde güçlü bir performans gördüğünü belirtti. Madden NFL ve Sports FC serilerinde satışların artması şirketi kısmen memnun etti. Özellikle Madden NFL 26 beklentileri karşılarken, Sports FC 26 aynı başarıyı yakalayamadı. Buna karşılık Apex Legends, Battlefield 5 ve Skate oyunlarının sergilediği performans EA’nın ikinci çeyrek sonuçlarına olumlu yansıdı.

EA CEO’su Andrew Wilson, yaptığı açıklamada “EA, Sports’tan Battlefield’a, The Sims’ten Skate’e kadar geniş portföyümüz boyunca ekiplerimiz dünyadaki oyuncuları birleştiren ve ilham veren yüksek kaliteli deneyimler yaratmaya devam ediyor. Ekiplerimizin yaratıcılığı, tutkusu ve yenilikçiliği yaptığımız her şeyin kalbinde yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

Öte taraftan şirketin Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners’ın oluşturduğu konsorsiyuma satılma süreci de devam ediyor. Yaklaşık 55 milyar dolar değerindeki bu anlaşmanın 2026'da tamamlanması bekleniyor. Süreç kapsamında EA, finansal beklentilerini de açıklamayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.