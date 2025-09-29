NASA 10 Yıl İçinde Ay’da Köy Kurmayı Hedefliyor

Bir NASA yöneticisi, ABD’nin önümüzdeki on yıl içinde Ay’da bir “köy” kurmayı amaçladığını duyurdu. Duffy, bu hedefin yalnızca geçici bir üs değil, sürdürülebilir insan yaşamını destekleyecek kalıcı bir yerleşim olduğunu vurguladı. Plan, nükleer enerjiyle çalışan bir yapı üzerine kurulacak ve insanlığın Mars yolculuğu için de önemli bir adım olacak.

NASA, Ay’da Nükleer Enerjiyle Çalışacak Köy Kuracak

NASA yöneticisi Sean Duffy, Sidney’de düzenlenen Uluslararası Havacılık Kongresi’nde yaptığı açıklamada, ABD’nin on yıl içinde Ay’da kalıcı bir köy kurmayı hedeflediğini duyurdu. Duffy, bunun yalnızca geçici bir üs değil, sürdürülebilir insan yaşamı için tasarlanmış tam teşekküllü bir yerleşim olacağını vurguladı.

Duffy’ye göre, bu köy nükleer enerjiyle çalışacak ve uzun vadede Mars yolculuklarının önünü açacak. NASA kısa süre önce Ay yüzeyinde kullanılacak bir nükleer reaktör için özel şirketlerden teklif çağrısında bulundu. Bu sayede, insanlı görevler için güvenilir enerji kaynağı sağlanması hedefleniyor.

Elbette ki NASA bunu tek başına yapamaz. NASA’nın ya da herhangi bir ülkeye ait bir kurumun tek başına Ay’da köy kurma hakkı hukuken sınırlandırılmış durumda. 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması (Outer Space Treaty), ABD dahil 110’dan fazla ülke tarafından imzalanmış durumda ve hala uzay hukukunun temelini oluşturuyor.

Bu antlaşmaya göre hiçbir ülke Ay’ın ya da herhangi bir gökcisminin parçasını sahiplenemez. Yani “egemenlik ilanı” yasak. NASA, Ay’da köy kurabilir ama bunu ABD’nin toprağı olarak ilan edemez. Yani Ay’da bir köy inşa edilse bile orası “ABD toprağı” sayılmayacak. Daha çok “uluslararası işbirliğine açık bir araştırma ve yaşam alanı” olarak tanımlanmak zorunda.

Bu nedenle bu tarz bir görev NASA önderliğinde olsa bile muhtemelen uluslararası bir organizasyonun iş birliği ile gerçekleşecek. NASA, halihazırda Ay'a dönmek için Artemis programını yürütmeye devam ediyor. 2026'nın ilk aylarında düzenlenecek Artemis II görevinin Ay'da köy kurmak için ilk somut adım olması bekleniyor.