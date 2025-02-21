Bakan Açıkladı: Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Zam Gelecek mi?

Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelip gelmeyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladı.

Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Zam Yapılacak mı?

Bakan Alparslan Bayraktar tarafından vatandaşlara sevindirici bir açıklama geldi. TGRT Haber'de katıldığı programda bu kış boyunca elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığını belirten Bakan Bayraktar, nisan ayına kadar zam öngörülmediğini söyledi.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretiminin 7 buçuk milyon metreküpe ulaştığını ifade eden Bakan Bayraktar, Mart sonunda bu miktarın 9,5 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin Akkuyu’da bulunan santralde 2025 yılında test amaçlı ilk elektrik üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Bayraktar, elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme hakkında da açıklamada bulundu.

42 milyon abonenin yalnızca 1,2 milyonunun bu değişiklikten etkileneceğinin altını çizen Bakan Bayraktar yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan abonelerin destek grubundan çıkarılacağını söyledi.