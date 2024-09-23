Elektrik ve Doğalgazda Yeni Dönem! 1 Milyon Abone Daha Fazla Fatura Ödeyecek

Türkiye, enerji faturalandırılmasında yeni bir döneme hazırlanıyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Alparslan Bay­raktar, elektrik ve do­ğalgazda ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin de­tayları hakkında bilgi verdi. Peki gelire göre fatura düzenlemesi nedir, hayatımızda ve faturalarımızda neler değişecek? İşte detaylar!

Elektrik ve Doğalgazda Gelir Göre Fatura Dönemi 2025'te Başlıyor!

Türkiye ne yazık ki gelir adeletsizliğinin yüksek olduğu bir ülke. Halkın büyük bir kısmı adeta "yaşam mücadelesi" verirken, oldukça küçük bir yüzde ise servetine servet katıyor. Son yıllardaki ekonomik fırsatlardan da kazanç üstüne kazanç elde eden bu kesim, günümüzde ise yüksek mevduat faizlerinin tadını çıkararak sadece paradan para kazanıyor.

Bu durum pek çok insanda tepkilere yol açarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanı Alparslan Bay­raktar'dan "gelir adaletsizliğini" elektrik ve doğalgaza yansıtacak bir çözüm üzerinde çalışıyor. Bay­raktar'ın açıklamalarına göre Türkiye, yüksek tüketim yapanların daha fazla maliyete katlandığı bir model üzerinde çalışıyor.

Toplam elektrik tüketen hane sayısının yüzde 3'ünü oluşturan bu kesimin faturaları 2025'te katlanarak artacak gibi duruyor. Daha basit bir şekilde anlatacak olursak İstanbul Kağıthane'deki 3+1'ini ısıtan doğalgaz abonesiyle boğazdaki yalısını ısıtan doğalgaz abonesi aynı tarifeden ücretlendirilmeyecek.

Bakan Bayraktar standart kullanıcı için ise bir şeyin değişmeyeceğini elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet sübvansiyonunun devam edeceğini açıkladı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce "zenginden daha yüksek vergi" almak olarak değerlendirilebilecek bu yöntem işe yarayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz.