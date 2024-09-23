Elektrik ve Doğalgazda Yeni Dönem! 1 Milyon Abone Daha Fazla Fatura Ödeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgazda ‘gelire göre fatura’ düzenlemesi hakkında konuştu.
Türkiye, enerji faturalandırılmasında yeni bir döneme hazırlanıyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgazda ‘gelire göre fatura’ düzenlemesinin detayları hakkında bilgi verdi. Peki gelire göre fatura düzenlemesi nedir, hayatımızda ve faturalarımızda neler değişecek? İşte detaylar!
Prizde Şarj Aleti Bırakınca Elektrik Harcar mı?
Telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazların şarjları prizde bırakıldığında elektrik harcar mı? İşte merak edilen sorunun detaylı cevabı!
Elektrik ve Doğalgazda Gelir Göre Fatura Dönemi 2025'te Başlıyor!
Türkiye ne yazık ki gelir adeletsizliğinin yüksek olduğu bir ülke. Halkın büyük bir kısmı adeta "yaşam mücadelesi" verirken, oldukça küçük bir yüzde ise servetine servet katıyor. Son yıllardaki ekonomik fırsatlardan da kazanç üstüne kazanç elde eden bu kesim, günümüzde ise yüksek mevduat faizlerinin tadını çıkararak sadece paradan para kazanıyor.
Bu durum pek çok insanda tepkilere yol açarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan "gelir adaletsizliğini" elektrik ve doğalgaza yansıtacak bir çözüm üzerinde çalışıyor. Bayraktar'ın açıklamalarına göre Türkiye, yüksek tüketim yapanların daha fazla maliyete katlandığı bir model üzerinde çalışıyor.
Toplam elektrik tüketen hane sayısının yüzde 3'ünü oluşturan bu kesimin faturaları 2025'te katlanarak artacak gibi duruyor. Daha basit bir şekilde anlatacak olursak İstanbul Kağıthane'deki 3+1'ini ısıtan doğalgaz abonesiyle boğazdaki yalısını ısıtan doğalgaz abonesi aynı tarifeden ücretlendirilmeyecek.
Elektrikli Araçlarda Yeni Dönem: Gereklilikleri Yerine Getirmeyenler Satış Yapamayacak!
Ticaret Bakanlığı son olarak elektrikli araçların ithalatına yönelik yapılan düzenlemenin kapsamını genişletti. Peki, bu ne anlama geliyor?
Bakan Bayraktar standart kullanıcı için ise bir şeyin değişmeyeceğini elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet sübvansiyonunun devam edeceğini açıkladı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce "zenginden daha yüksek vergi" almak olarak değerlendirilebilecek bu yöntem işe yarayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz.