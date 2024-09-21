Elektrikli Araçlarda Yeni Dönem: Gereklilikleri Yerine Getirmeyenler Satış Yapamayacak!

Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Ticaret Bakanlığı son olarak elektrikli araçların ithalatına yönelik yapılan düzenlemenin kapsamını genişletti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre artık şarj edilebilir hibrit araçlar da düzenleme kapsamına girecek. Peki, bu tam olarak ne anlamına geliyor?

Şarj Edilebilir Hibrit Araç Satışı Yapan Markalara 7 Bölgede 20 Servis Şartı Getirildi

Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre 2023 yılının sonlarına yürürlüğe giren ve AB ve STA ülkeleri dışından ithal edilen elektrikli araçlara çeşitli gereklilikler getiren düzenlemenin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayınlanan ve 30 gün sonra yürürlüğe girecek tebliğle birlikte artık şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) da bu kapsama girecek.

Tebliğle birlikte artık şarj edilebilir hibrit modellerin satışını yapan markaların da Türkiye’de 7 bölgede 20 servis kurma, çağrı merkezi oluşturma ve TSE’den belgelendirme alması gerekecek. 30 günlük süre sonunda gereksinimleri yerine getiremeyen firmaların ise sadece benzinli ve hibrit motorlu araçları ithal edebileceği söyleniyor.

Peki siz Çinli ve Japon otomobil üreticilerini yakından ilgilendiren bu değişiklikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!