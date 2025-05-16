Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Sayaçlar Uydudan Okunacak

Elektrik sayaçlarının artık doğrudan uydu üzerinden okunabileceği yeni bir sistem Türkiye'de hayata geçti. Plan-S tarafından geliştirilen bu teknoloji, ilk etapta Muğla'nın Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde devreye alındı. Pilot proje şu an yaklaşık olarak 2000 civarı sayacı kapsıyor.

Saha testleri bu sayaçlarla başarılı bir şekilde tamamlandı, ardından uygulama aşamasına geçildi.

Türkiye'de Dijital Veri Toplama Çağı Başladı

Plan-S'in Adm Elektrik iş birliğiyle hayata geçirdiği; Connecta IoT Network uydu sistemiyle çalışan Smart Meter Modem Pro cihazları %90 oranında yerli üretim. Verileri elektrik sayaçlarından alıyor ve direkt olarak merkeze gönderiyor. Böylece kırsal alanlarda veya altyapısı yeterli olmayan bölgelerde bile veri aktarımı; çok soğuk veya sıcak hava koşullarına bakmaksızın kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor.

Söz konusu sistemle birlikte ülkemizde veri toplama süreci dijitalleşiyor. İlaveten bu çevre için de hayırlı bir âlâmet. Elektrik sayaçlarından manuel olarak veri toplamak için araçlarla yılda ortalama 1 milyon 440 bin kilometre yol kat ediliyor ve 115 bin metreküp karbon salınımı gerçekleşiyor. Bu projeyle birlikte hem doğanın hem de saha çalışanlarının yükü hafifliyor.

Muğla'da Başladı, Türkiye Geneline Yayılacak

Toplamda 11 milyon lira değerindeki bu yatırım, gelecekte çok daha geniş alanlara yayılacak. Pilot uygulama ilk olarak Milas'ta devreye alındı. İleriki süreçte Seydikemer, Bodrum, Fethiye ve Ula'daki sayaçlar da uydu bağlantısına geçecek ve projenin ülkemiz genelinde yaygınlaşması sağlanacak.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, bu teknolojinin yalnızca elektrik dağıtımında değil, tüm enerji altyapısında sürdürülebilirlik ve verimlilik açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Ayrıca ilen bu projenin hem Türkiye'de hem de dünyada örnek gösterilecek bir uygulama olduğunun da altını çiziyor.