Elektriğe Büyük Zam Kapıda: Tarih Verildi!

Sıcağın tamamen bastırdığı bu yaz günlerinde, klima ve vantilatör gibi soğutma araçlarını sıkça kullanıyoruz. Doğal olarak, bu tür cihazlara yüklenmemiz nedeniyle elektrik faturalarımız oldukça yüksek gelebiliyor. Elektrik tarifeleriyle ilgili son yaşanan gelişmeler maalesef vatandaşları daha da endişelendirecek gibi görünüyor.

EPDK, Elektriğe Zam Geldiğini Duyurdu: İşte Yeni Tarifeler

Bloomberg HT tarafından paylaşılan bilgilere göre elektriğe 1 Temmuz 2024 itibariyle yüzde 38 zam gelecek. Yeni tarifeyle birlikte bir mesken abonesi 100 kWh elektrik tüketimi başına 207,23 TL ödeyecek.

EPDK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle;

Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldı.

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