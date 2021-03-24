İnönü Üniversitesinden Elektrikli Araç Bataryası ve Batarya Sistemi!

İnönü Üniversitesi, elektrikli araç bataryası ve batarya sistemi geliştirdi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine elektrikli araçlar ve batarya sistemlerine dair yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İnönü Üniversitesi Elektrikli Araç Bataryası Geliştirdi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay, AA muhabirine yürütülen çalışmalar hakkında oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kızılay, üniversitenin yürütmüş olduğu projelerle ilgili AA'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda 3 ayrı projeye 1 milyon liranın üzerinde destek verdik. Hocalarımız TÜBİTAK projeleri de yürüttü. Elektrikli araçların prototipini yaparak, bunların alternatifini sunmak çalışmalarımızın ana hedefi. 12 araştırmacı akademisyen kendi laboratuvarlarında iş birliği halinde çalışma yürüterek çok iyi sonuçlar ortaya çıkardı. Bazı projeler tamamlandı, bazılarının makalesi yayımlandı, bir kısmı ise patent aşamasında."

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Altın, 4 seneden beri lityum demir fosfat bataryalarının performansını arttırmak için bilimsel araştırmalar yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Altın, çalışmada lityum demir fosfat bazlı katot malzemesinin, yapısal modifikasyon ile yüksek akım uygulamalarında oldukça iyi performans sergilediğinin gözlemlediğini söyledi ve 4C gibi yüksek akımlardaki performansında yüzde 40 gibi bir artış kaydedildiğini belirtti.

Bataryayı demirin miktarını farklı bir element ile değiştirerek geliştirdiklerini söyleyen Altın, batarya testlerinde 1000 defa pili doldurup boşaltarak performanstaki değişimleri gözlemlediklerini dile getirdi. Performanstaki değişimleri anlatan Altın, yapısal açıdan herhangi bir değişim olmazken yüksek akımlarda çalıştığında pil performansında çok iyi bir verim elde edildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Altın, üretilen bataryaları OSB MYO ile Mühendislik Fakültesindeki akademisyenlerin yürüttüğü prototip elektrikli araçta kullanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Teoman Karadağ, "Elektrikli araçlarda farklı kimyalarda bataryalar kullanılıyor ve yönetim sistemleri bu batarya kimyalarına özgü olmakta. Biz dünyadaki tüm batarya kimyalarını tanıyarak, onlara göre şarj ve deşarj usullerini uygulayabilen yönetim sistemi yaptık" ifadelerini kullandı.

OSB MYO Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Can Dikmen, bataryaların yönetim sisteminin yazılımı ve donanımı için patent başvurusu yaptıklarını açıkladı.