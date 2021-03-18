Yerli Otomobil Tedarikçilerinin Yüzde Kaçı Yerli? İşte Açıklama

Yerli otomobil tedarikçileri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayla beraber tedarikçilerin yüzde kaçının yerli olduğu belli oldu. Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Yerli Otomobil Tedarikçilerinin Yerlilik Oranı Belli Oldu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada, "Geçen sene sonu itibarıyla tedarikçilerimizin seçimini tamamladık. Bu tedarikçilerimizin yüzde 75'i Türkiye'den. Henüz teknolojisi yoksa veya çok stratejik önemi olmayıp da dünyanın herhangi bir noktasında milyonlarca adet üretilip ticari rekabetçiliği ortada değilse onları belirli bir noktada yurt dışından tedarik ediyoruz. Tedarikçilerimizin yüzde 26'sı Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren şirketler "şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin bataryasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Karakaş, "Bataryamızı aracımızla beraber Türkiye'de üretiyoruz. Batarya paketinden burada kastettiğimiz; her bir şeyi gelecek, biz etrafına kasasını çakacağız diye bir ifadeden bahsetmiyoruz. Yaptığımız şey; derinlemesine, inceleyerek, araştırarak uzun vadede ülkemize bunu nasıl yerleştirebiliriz düşüncesiyle yapıyoruz. Yola çıktığımız andan itibaren modülü de burada yapacağız" dedi.

Karakaş, "Hücreleri alıp modülü yapacağız, modülden batarya paketine geçeceğiz ve üzerindeki batarya yönetim sistemi dahil yapılacak. Yaptığımız anlaşma da önümüzdeki dönemde ortak girişime dönüşecek, ortak girişime dönüştüğü andan itibaren ana maddelerinden biri ülkemizin hücre teknolojisine de ulaşabilmesi. Yani kurulacak ortak girişim şirketi belirli kapasiteden sonra beraber geliştireceği kimyaların da fikri mülkiyetine sahip olacak boyutta olacak" ifadelerini kullandı.

6 uzmanın yönlendirmesiyle önce zemini güçlendirme teknolojisini seçtiklerini belirten Karakaş, "Büyük bir yatırım yapıyoruz. Bunun her türlü güvenlik standartlarında yapılması lazım. Şu an şantiyemizde inşaatla uğraşan 450 çalışanımız var. Yapı merkezinin de açıklanmasıyla üst yapıya da başladık ve 1500 çalışana ulaşacak" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: