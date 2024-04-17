Bayram Tatilinde Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kullanımında Rekor Bir Artış Yaşandı!

Bayram tatilini geri bıraktığımız gibi, o hafta neler olduğuna dair resmi veriler paylaşılmaya başladı. Bu verilerden en şaşırtıcı olanı ise ülke genelindeki elektrik araç ve şarj istasyonlarının kullanımındaki artış oldu.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Bayram, bayram döneminde elektrikli şarj istasyonlarının sıkıntısız bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılar da böylece elektrikli araçlarında şarj sorunu yaşamadı.

Ülkemizde elektrikli araç kullanımı hedeflerimizle uyumlu şekilde artıyor.



Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri.



Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi… pic.twitter.com/SOlXxqvYEe — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 17, 2024

Elektrikli Şarj İstasyonları Kullanımında Artış

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, açıklamasında elektrikli otomobil sayısının 90 binin üzerine geçtiğini ve şarj soket sayısınında 20 bine yaklaştığını belirtti.

Ramazan Bayramı tatilinde de şarj hizmetinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da X üzerinden yaptığı paylaşımda diğer verileri açıkladı.

Bu sene bayramda elektrikli araç yoğunluğu ve şarj edilebilirlik konularında başarılı bir test gerçekleştirildiği söylendi.