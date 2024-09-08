Yeni Elektrikli Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatıyla Dudak Uçuklatacak!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Audi, sevilen SUV tipi elektrikli otomobili Audi Q4 e-tron'u Türkiye'de satışa sundu. Özellikleri ve tasarımı ile dikkat çeken otomobil, dudak uçuklatan cinsten bir fiyatla ülkemize ayak bastı. Detaylar haberde.

Audi Q4 e-tron Özellikleri

Oldukça şık ve modern bir tasarımla ülkemizde satışa sunulan yeni Q4 e-tron, SUV ve sportback olmak üzere iki farklı gövde versiyonu ile birlikte sunuluyor. Her iki versiyonda da ek olarak "Quattro" isimli özel bir model mevcut.

Birçok özelliği iyileştirilmiş olarak Türkiye'ye giriş yapan Q4 e-tron, 77 kw/sa’lik enerji kapasitesine sahip iyileştirilmiş bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. DC şarj performansı ile dikkat çeken otomobil, yalnızca 28 dakikada %10’dan %80 şarja ulaşabiliyor. Menzilin ise 557 kilometreye kadar çıkabildiğini belirtmekte fayda var.

Arkadan itişli Q4 45 e-tron ve Q4 Sportback 45 e-tron elektrikli motoru ile 286 beygire kadar güç üretebiliyor. Bu modeller 0’dan 100 km/sa’e 6,7 saniyede çıkabilirken, daha yüksek performanslı quattro versiyonlar ise 340 beygir gücü üretiyor ve 0-100 km/sa hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlıyor.

Dış mekandaki şık ve modern tasarımını iç alanına da taşıyan Audi Q4 e-tron, klasikleşmiş 10,25 inçlik gösterge ekranı ile beraber artırılmış sürüş asistanı sistemleri, elektrikli bagaj kapağı, ön koltuk ısıtması gibi pek çok özelliği yolcuların beğenisine sunuyor.

Audi Q4 e-tron Fiyatı

Türkiye'ye ayak basan yeni elektrikli otomobil 4 farklı versiyon ile karşımıza çıkıyor. Bu modellerin fiyatı ise şu şekilde:

Versiyon Fiyat Audi Q4 45 e-tron 3.679.699 TL Audi Q4 55 e-tron quattro 3.991.527 TL Audi Q4 Sportback 45 e-tron 3.796.627 TL Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 4.108.455 TL

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