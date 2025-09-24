Elektrikli Ferrari İlk Kez Karşımızda: Tasarımı Tartışma Yaratacak!

Ferrari tarihinin en merak edilen modeli sonunda casus kameraların objektifine yakalandı. İtalyan üretici ilk elektrikli otomobilini bugüne kadar farklı gövde panelleriyle test ederek otomobil tutkunlarını yanıltmıştı. Şimdi ise markanın gerçek tasarıma daha yakın bir prototipi gün yüzüne çıktı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Ferrari İlk Kez Ortaya Çıktı: Kamuflajlı Prototip Akılları Karıştırdı!

Geçmişte Maserati Levante panelleriyle gizlenerek test edilen prototipler gerçek formu hakkında hiçbir ipucu vermiyordu. Ancak bu kez durum farklı. Fotoğrafçı Derek Cornelissen tarafından görüntülenen yeni araç Ferrari’nin kendi gövdesini denediğini gösteriyor.

Hafifçe seçilen kutumsu hatlar, bazı otomobil tutkunlarına 1960’ların özel üretim modellerini anımsatabilir. Fakat tasarımın son halinin çok daha dengeli ve şık olacağı tahmin ediliyor. Yakından incelendiğinde aracın devasa ön cam silecekleri gövdenin beklenenden daha büyük olabileceğini işaret ediyor.

Arka kısımda fark edilen gizemli çıkıntılar ise farklı kapı mekanizmalarının test edildiğini düşündürüyor. Özellikle sahte panellerin kalınlığı, Ferrari’nin tasarımı gizlemek için büyük bir çaba harcadığını ortaya koyuyor. Ön tarafta uzun burun yapısı dikkat çekse de üretim versiyonunun daha kompakt orantılar sunması bekleniyor.

Ferrari, 9 Ekim’de elektrikli modelin yalnızca “teknolojik kalbini” sergileyecek. İç mekân tasarımı ise 2026’nın başına kadar sır olarak kalacak. Dünya prömiyeri için hedeflenen tarih ise gelecek yılın ilkbaharı. Marka yeni aracın ses deneyimini de geleneksel motorlara yakın tutacağını özellikle vurguluyor. Daha önceki testlerde duyulan yapay motor sesleri ise bu yaklaşımı doğrular nitelikte.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...