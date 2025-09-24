Uygun Fiyatlı Olacak: Mercedes-Benz'den Yeni Giriş Segment Modeli!

Premium otomobil dünyasında elektriklenme hamleleriyle birlikte kartlar yeniden dağıtılıyor. Mercedes-Benz yıllardır giriş seviyesi modeli olarak konumlandırdığı A-Serisi’nin fişini çekmeye hazırlanıyor. Ancak marka bu boşluğu yeni bir modelle doldurmaya da kararlı görünüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz A Serisi İçin Son Dönemeçe Girildi!

Normal şartlarda daha erken tarihte üretimden kalkması beklenen A-Serisi, yüksek talep nedeniyle 2027’ye kadar bantta kalacak. Yani kullanıcılar 2027’nin sonuna kadar Mercedes’in kompakt hatchback modelini satın alabilecek. Fakat 2028 itibarıyla A-Serisi resmen tarihe karışacak.

Automobilwoche’nin haberine göre Mercedes’in pazarlama bölümünden sorumlu isim Mathias Geisen, A-Serisi’nin ardından yeni bir giriş seviyesi model üzerinde çalışıldığını doğruladı. Ancak bu modelin tam olarak ne zaman tanıtılacağı ve hangi formda geleceği henüz netleşmiş değil.

Geisen’in açıklamasına göre yeni model CLA’nın hemen altında konumlanacak. Bu da modelin doğrudan hatchback yerine sedan ya da crossover formunda karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Hatchback segmenti giderek küçülürken Mercedes’in daha kârlı ve ilgi gören crossover pazarına yönelmesi sürpriz olmayacak.

Öte yandan sedan ihtimali de tamamen göz ardı edilmiyor. Mercedes, kullanıcıların beklentilerine göre bu segmentte yeniden şekillenebilecek bir giriş modeliyle yola devam edecek. Genel olarak toplamamız gerekirse 2027’nin sonuna kadar A-Serisi satışta olmaya devam edecek.

Ancak 2028’in ilk günleri itibarıyla Mercedes-Benz’in en popüler hatchback modellerinden biri tarihe karışacak. Yerine gelecek yeni giriş seviyesi model ise markanın gelecekteki stratejisinin en önemli parçalarından biri olacak.