Elektrikli Nissan Juke Tanıtıldı! İşte Detaylar

Otomotiv dünyasında dönüşüm rüzgarları hız kesmeden eserken, Nissan da bu değişime kayıtsız kalmıyor. Uzun yıllardır şehirli SUV sınıfının ikonik temsilcilerinden biri olan Juke, şimdi bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Marka, tamamen elektrikli altyapıya sahip yeni nesil Juke modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Hem çevreci hem de ekonomik yaklaşımıyla öne çıkan bu model, Avrupa pazarında büyük ilgi görmeye aday. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Nissan Juke Teknik Özellikleri!

Yıllardır kompakt SUV dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Juke, artık içten yanmalı motorlara veda ediyor ve elektrikli geleceğe adım atıyor. Üstelik bu geçiş, sadece motorla sınırlı kalmayıp tasarımdan batarya mimarisine kadar her detayıyla yepyeni bir sayfa açıyor. Elektrikli Juke, hem ilk araç sahibi olacak genç kullanıcıları hem de şehir içinde pratik, konforlu ve ekonomik ulaşım arayanları hedef alıyor. Nissan’ın Renault ile ortak geliştirdiği platform üzerinde yükselecek olan yeni model, özellikle fiyat-performans dengesini hedefleyen kullanıcılar için fazlasıyla cezbedici görünüyor.

Yeni nesil Juke, alışılmış çizgilerini korurken elektrikli kimliğine yakışır şekilde daha modern ve sade bir dış görünüme kavuşmuş. Aracın ön kısmında, yatay hatlara sahip ızgara ve keskin formlu LED farlar dikkat çekiyor. Aerodinamik çizgilerle şekillendirilen gövde, arka bölümde çift parçalı stop lambaları ve belirgin çıkıntılarla desteklenmiş. Yerden yüksek yapısı ve plastik çamurluk kaplamaları, crossover kimliğini yansıtmaya devam ediyor.

Aracın altyapısında ise AmpR Small adını taşıyan yeni nesil bir elektrikli araç platformu yer alıyor. Renault ortaklığıyla geliştirilen bu platform, sadece Juke için değil, önümüzdeki yıllarda gelecek diğer şehirli modeller için de temel oluşturacak. Elektrikli Juke’un gövdesi yaklaşık 3,75 metre uzunluğa sahipken, aks mesafesi de 2,5 metre civarında. Bu kompakt yapı, hem şehir içi sürüşte kıvraklık sunacak hem de geniş iç hacimle kullanıcıya konfor sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Güç ünitesine gelirsek, Nissan henüz net teknik verileri paylaşmış değil. Ancak batarya tarafında LFP (lityum-demir-fosfat) teknolojisi tercih edilmiş. Bu batarya tipi, özellikle uygun maliyetli ve uzun ömürlü oluşuyla dikkat çekiyor. Tam şarjla yaklaşık 320 kilometre menzil sunması beklenen yeni Juke, günlük şehir içi kullanımlar için fazlasıyla yeterli bir menzil sunacak.

Fiyat konusu da en az teknik detaylar kadar dikkat çekici. Elektrikli Juke’un Avrupa pazarında 20 bin sterlinin altında bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor. Bu da onu hem bütçe dostu hem de çevreci bir alternatif haline getiriyor. Özellikle elektrikli SUV segmentinde fiyat-performans dengesini önemseyen kullanıcılar için oldukça iddialı bir seçenek haline gelebilir.