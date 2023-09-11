Yerli Elektrikli Scooter Şirketi BinBin, Yurt Dışında Büyümeye Devam Ediyor!

2019 yılında kurulan yerli elektrikli scooter şirketi BinBin, mikrobilite alanında yurt dışında açılan ilk Türk şirketi olma özelliğine sahip. Mikrobilite ise 25 km/s'nin altındaki hızlarda çalışan ve kişisel olarak kullanılan küçük ve hafif araç anlamına gelir.

Yerli yazılım ve mühendislik yöntemleriyle geliştirilen BinBin, şu anda dünya genelinde toplam 5 ülkede ve 19 şehirde hizmet veriyor. Yeni gelen habere göre şirket, yurt dışındaki bir şehirde daha hizmet vermeye başlayacak.

Avrupa'da Büyüyor!

BinBin'in çevreci ve pratik elektrikli scooter araçları, 2022 yılında Hırvatistan'da faaliyet göstermeye başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre BinBin, Hırvatistan’ın Cakovec şehrinde de hizmet sunmaya başladı.

Şirketin kuzey Hırvatistan'daki Cocavec şehri dışında hizmet verdiği daha birçok ülke var. Örneğin; Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC ve Kuzey Makedonya bunlardan birkaçı.

500'den fazla kişinin istihdamını sağlayan BinBin, yurt dışındaki yeni bir şehirde hizmet vermeye başlayarak büyüme yolunda hız kesmeden ilerliyor. BinBin CEO'su Kadir Abdik, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir mikromobilite ulaşım çözümlerini geçtiğimiz yıl Hırvatistan’da da sunmaya başlamıştık. Bir yılı gibi kısa bir sürede yeni model scooter’larımız ve operasyonel kalitemizle kısa zamanda ülkenin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Hırvatistan halkının bu kısa sürede göstermiş olduğu yoğun ilgi yeni yatırımlara adım atma noktasında bizleri cesaretlendirdi. Bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışı pazarında edindiğimiz kıymetli tecrübeden de güç alarak farklı lokasyonlardaki kullanıcılarla buluşmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Günümüzde elektrikli scooter'lara gösterilen ilgi oldukça yoğun. Bu sebeple şirketin yakında diğer büyük ülkelerde de hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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