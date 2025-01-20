Elektrikli Scooter Düzenlemesi Yolda: Yerlilik Şartı ve Yeni Para Cezası!

Özellikle son yıllarda Türkiye'de çok popüler hâle gelen elektrikli scooter'lara yönelik yeni bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme kaza riskinin en aza indirilmesini sağlayabilecek hız sınırını ve ayrıca yerlilik şartı içeriyor.

Elektrikli Scooter Düzenlemesi Neleri İçeriyor?

Elektrikli Skuter Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapacağımız düzenlemeyle işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen elektrikli scooter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz" dedi.

Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracaklarını söyleyen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Elektrikli scooter'ların yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren elektrikli scooter'lar tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren elektrikli scooter'ların hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek. Elektrikli scooter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak."

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleriyle ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Kullanılan ürünlerin belirli bir standartta olması adına işletmecilerce hizmete sunulan elektrikli skuterlerin yüzde 30'u yerli üretim yapılan yerlerden temin edilecek. Yüzde 30 yerlilik şartına uymayan firmaların faaliyetleri durdurulacak" sözlerine de yer verdi.