Getir ile Mubadala Arasında Yaşanan Kriz Mahkemeye Taşındı!

Geçtiğimiz günlerde Getir'in kurucusu Nazım Salur'un eylül ayında GetirYemek platformunu satın alan Mubadala şirketi ile ilgili ifade ettiği hukuksuzluk iddialarını sizlere aktarmıştık. Kısaca özetleyecek olursak Salur, Mudbadala'nın taraflar arasında yapılan satış anlaşmasını hukuksuzca yok saydığını öne sürmüş ve BAE merkezli firmanın Nazım Salur yönetimindeki yönetim ekibinin haklarına çökmeye çalıştığını söylemişti.

Satış işleminin ardından iki farklı gruba ayrılan Getir'in mobilite, e-ticaret, finans ve ABD'deki ayağını yöneten Nazım Salur Mubadalanın, şirketin bu bölümlerine hukuksuz şekilde elde etmeye çalıştığı iddiasının ardından yaşanan yeni bir gelişme ile krizin mahkemeye taşındığını açıkladı.

Getir ve Mubadala Arasındaki Duruşma 24 Ocak'ta Görülecek

Nazım Salur bugün X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Getir'in Amsterdam'da konuşlanan Genel Kurul'un hukuksuz bir şekilde toplandığını ve Mubadala'nın Getir'in Salur yönetimindeki diğer bölümüne de sahip olması için çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Bu gelişme üzerinde Hollanda'da mahkemeye başvurduklarını dile getiren Salur, 24 Ocak tarihinde konunun temyiz mahkemesine taşınacağını duyurdu. Salur, açıklamasında Mubadala cephesinin hukuka aykırı davranışlarına karşı hem İngiltere'de hem de Türkiye'deki mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Getir kurucusu Nazım Salur tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekide:

Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurul’u, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı. Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam. — Nazım Salur (@NazimSalur) January 19, 2025

Getir ile Mubadala arasında yaşanan olaylar ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Mahkeme ile birlikte bu krizin nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!