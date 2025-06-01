Elektrikli Scooter’larda Yeni Dönem: Artık Trafiğe Çıkmak İçin Zorunlu Olacak!

Son yıllarda şehir içi trafiğin giderek yoğunlaşması nedeniyle gittikçe popülerleşen elektrikli scooter'lar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir kontrolsüz kullanımı nedeniyle yasal bir çerçeveye alınmak isteyen araçlar için hazırlanan yeni bir düzenleme, kısa bir süre Trafik Kanunu'nun Meclis'te onaylanması ile birlikte yürürlüğe girdi.

Aktarılanlara göre, Meclis'ten geçen yeni Trafik Kanunu'nda yer alan bir madde kapsamında artık elektrikli scooter sahibi kişilerin araçlarına trafik sigortası yaptırması zorunlu hale gelecek.

Scooter'lara Zorunlu Trafik Sigortası Geliyor

Bilindiği gibi, bugüne kadar elektrikli scooter’lar için plaka, sigorta, fenni muayene ya da ehliyet gibi zorunluluklar bulunmuyordu. Dileyen herkes, bir scooter edinip doğrudan trafiğe çıkabiliyor; kimi zaman şehir içi ana yollarda, hatta çevreyolu ve otobanlarda bile denetimsiz şekilde kullanılabiliyordu.

Bu durum, zaman zaman trafik güvenliğini riske atıyor, hem de kazalar sonrası ortaya çıkan mağduriyetlerde ciddi hukuki sorunlara yol açıyordu. Özellikle maddi ve manevi tazminat içeren kazalarda taraflar uzun süren dava süreçleriyle karşı karşıya kalabiliyordu.

Yeni yasa, bu sorunları çözmek amacıyla elektrikli scooter’lara da diğer motorlu taşıtlarda olduğu gibi trafik sigortası zorunluluğu getiriyor. Bu sayede scooter’ın karıştığı kazalarda karşı tarafa verilen zarar, sigorta kapsamında karşılanacak. Böylece hem kullanıcılar daha dikkatli hareket etmeye teşvik edilecek, hem de mağdurların zararını tazmin etmesi kolaylaşacak.

Plaka Sistemi de Gündemde

Zorunlu sigortanın yanında, elektrikli scooter’lara plaka takılması da düzenleme kapsamında değerlendiriliyor. Plakasız araçların takibinin mümkün olmaması, kural ihlallerinin tespitini zorlaştırdığı gerekçesiyle elektrikli scooter'lar için de benzer bir uygulamanın düzenlenmesi gerektiği düşünülüyor.

Bununla birlikte bahsi geçen yasal düzenlemeler sadece scooter’larla sınırlı kalmayabilir. Trafikte sıkça kullanılan ve B sınıfı ehliyetle sürülebilen 50 cc motorlu bisiklet ve motosikletler için de benzer bir düzenleme gündeme gelebilir. Zira bu araçların da halihazırda sigorta sistemine dahil olmamasının, benzer güvenlik açıklarına neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Peki siz yeni elektrikli scooter ile ilgili Meclis'ten geçen yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...