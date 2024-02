Elektrikli Spor Otomobil Tesla Roadster Yakında Gelebilir: Elon Musk Açıkladı!

X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni bir açıklama ile Tesla'nın yeni bir modelinin yakında geleceğini söyledi. Yeni elektrikli spor otomobili Roadster'ı gelecek yıl piyasaya sunmanın hedeflendiğinin de altını çizdi.

Musk'ın X'te yaptığı paylaşımda şu sözler yer alıyor: "Bu gece, yeni Tesla Roadster'ın tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırdık."

You will love the new Roadster more than your house