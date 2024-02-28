Elektrikli Spor Otomobil Tesla Roadster Yakında Gelebilir: Elon Musk Açıkladı!

X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni bir açıklama ile Tesla'nın yeni bir modelinin yakında geleceğini söyledi. Yeni elektrikli spor otomobili Roadster'ı gelecek yıl piyasaya sunmanın hedeflendiğinin de altını çizdi.

Musk'ın X'te yaptığı paylaşımda şu sözler yer alıyor: "Bu gece, yeni Tesla Roadster'ın tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırdık."

You will love the new Roadster more than your house — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024

Tesla Roadster Önümüzdeki Sene Geliyor

Elon Musk, X'teki paylaşımında aynı zamanda Tesla Roadster'ın tasarımının bu yılın sonunda tamamlanacağını da belirtti.

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürüleceğine yönelik bir takım planlamaların ortaya çıktığı Roadster, 2017 yılında duyurulmuştu. 4 kişililk elektrikli spor araba modelinin lansmanı da 2021 yılından 2023'e ertelenmişti.

Ancak 2023'te de lansmanı gerçekleşmeyen ve tanıtılması uzun bir süredir ertelenen Roadster elektrikli spor otomobilinin üretimine gelecek sene başlanacak.