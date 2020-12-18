Elektronik Eşya Taksit Sınırı Düşürüldü! BDDK'dan Açıklamalar

Elektronik eşya taksit sınırı düşürüldü. Kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi değiştirildi. Mobilya ve elektrikli eşyada taksit süresi de düşüyor. İşte BDDK tarafından alınan yeni kararlar.
Elektronik Eşya Taksit Sınırı Nedir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında değişiklikler yaptı.
Yeni karar ile birlikte taksit sınırları şu şekilde oldu:
- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya düştü.
- Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya düştü.
- Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya düştü.
Taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik gerçekleştirildi. Yapılan değişiklik şu şekilde:
- Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.
- Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekildi
- Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.
Yapılan düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!
BBDK'dan Kredi Kartı ve Kredi Düzenlemesi
BBDK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;
- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;
- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,
- Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,
- Mobilya ve elektrikli eşya2 alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,
- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;
- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YORUMLAR