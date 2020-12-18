Elektronik Eşya Taksit Sınırı Düşürüldü! BDDK'dan Açıklamalar

Elektronik eşya taksit sınırı düşürüldü. Kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi değiştirildi. Mobilya ve elektrikli eşyada taksit süresi de düşüyor. İşte BDDK tarafından alınan yeni kararlar.

Elektronik Eşya Taksit Sınırı Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında değişiklikler yaptı.

Yeni karar ile birlikte taksit sınırları şu şekilde oldu:

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 aydan 6 aya düştü.

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya düştü.

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya düştü.

Taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik gerçekleştirildi. Yapılan değişiklik şu şekilde:

Nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekildi

Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

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BBDK'dan Kredi Kartı ve Kredi Düzenlemesi

BBDK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi: