Herkes için Podcast: ElevenLabs Yeni GenFM Özelliğini Duyurdu

Bir ses sanatçısına ihtiyaç duymadan yazdığınız cümleleri yapay zekanın gücüyle harmanlayıp gerçekçi vokaller oluşturmanıza olanak sağlayan ElevenLabs, podcast yapmak isteyen kullanıcıları ilgilendiren yeni GenFM özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde, elinizdeki içerikleri kullanarak çok konuşmacılı bir podcast oluşturabileceksiniz—ayrıca kullanımı oldukça basit.

ElevenLabs GenFM Nasıl Kullanılır?

ElevenLabs’in Reader isimli iOS uygulamasında yer alan GenFM, YouTube videoları, metin belgeleri ya da yazılarınızı alıp otomatik olarak bir podcast’e dönüştürüyor. İçerikleriniz için iki farklı sesi seçerek size özel bir podcast oluşturuyor.

Şu anda 32 dil destekleniyor: İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca... yakın zamanda yapılacak güncellemelerle yeni diller de eklenecek.

“Umm” ve “Ahh” ile Doğallık Katıyor

ElevenLabs ekibi, bu özellik üzerinde uzun uzun düşündüklerini ve podcast’lere daha doğal bir hava katmak istediklerini belirtti. Bu yüzden uygulama, podcaste gerçekçilik katmak adına cümlelerin arasına "Umm", "Ee", "Ahh", gibi sesler çıkararak duraksama ekliyor.

ElevenLabs’te mobil büyümeden sorumlu Jack McDermott şöyle diyor:

“Amacımız, insanlara yararlı içerik sunarken doğal bir sohbet havası yakalamak. En iyi uzun formatlı podcast’ler bunu başardığı için, biz de aynı akıcı ve etkileyici deneyimi yaratmaya çalışıyoruz.”

GenFM gelişmeye devam edecek. Yakında kullanıcılar, birden fazla içerik kaynağını bir araya getirerek daha karmaşık ve kişiselleştirilmiş podcast’ler oluşturabilecek.

Eh madem, biz de alırız bir podcast. Siz ne dersiniz? Bu özelliği aktif olarak kullanmayı düşünenlerden misiniz? Yorumlara bekliyoruz.