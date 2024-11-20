Trump'ın Tehdit İçerikli Ses Kaydı İncelendi: ABD'ye Adım Atarsa Tutuklanacak!

TikTok’ta yayılan bir ses kaydı, ABD Başkanlık Seçimlerini kazanan Donald Trump’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu ABD’ye adım attığı anda tutuklatacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu iddia ediyor. Ancak bu iddialar, uzmanlar tarafından yapılan analizler ve mevcut gerçekler ışığında çürütüldü.

Kasım 2024'teki TikTok paylaşımında, Trump’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı şu ifadeleri içeriyor:

Sayın Trudeau, eğer Kanada'da yeniden seçilirse, ABD'ye bir adım atması halinde şahsen tutuklanmasını sağlayacağım.

Uzmanlar Kaydın Deepfake Olduğunu Savundu

Yapılan araştırmalar ışığında ses kaydında "deepfake," yani yapay zeka dokunuşlarıyla bezenmiş olduğu öne sürüldü. Sesin monoton ve robotik olması, Trump’ın doğal konuşma tarzından uzak bir yapıya sahip olduğunu savunan araştırmacılardan Hélène Huang, sesin yapay olarak üretildiğine dair güçlü belirtiler içerdiğini ve kaydın ani kesilmelerle sonlandığını belirtti. Bir başka araştırmacı Aleksander Essex ise, Trump’ın karakteristik ritim ve tonlamalarının ses kaydında yer almadığını ifade etti

Bunlara ek olarak, Trump ve Trudeau geçmişte her ne kadar bazı fikir ayrılıklarına düşmüş olsalar da aralarında ciddi bir kavga çıkmamıştı. Hatta Trudeau, Trump’ın seçim zaferini tebrik eden bir açıklama yapmış, iki ülke arasındaki başarılı ortaklığı vurgulamıştı—ki bu ikilinin daha evvel de yapay zeka araçlarıyla hedef alındığını hatırlatacak olursak bu ses kaydı da aynı amaca hizmet ediyor demek yanlış olmaz.