ElevenLabs, Metinden Ses Efekti Oluşturan Yapay Zekasını Duyurdu: Sora'nın Eksiğini Kapattı!

Yapay zeka şirketi ElevenLabs oldukça ses getirecek yeni bir çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz hafta OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli Sora'nın videoları bizleri oldukça şaşırtmıştı. ElevenLabs ise X'te yaptığı bir paylaşım ile metinden video oluşturan Sora'nın bir eksiği olduğunu ve bu eksiği kendi yaptıkları bir yapay zeka aracı ile giderdiklerini açıkladı.

Metinden Ses Efekti Oluşturan Yapay Zeka

ElevenLabs'ın AI Sound Effects ismini verdiği yeni yapay zeka aracı, komutlar üzerinden ses efekti oluşturmayı mümkün hale getiriyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta OpenAI'ın tüm dikkatleri üzerine çeken Sora ismindeki yapay zeka aracının en büyük eksiğini kapatıyor.

ElevenLabs, dün X'te yaptığı paylaşımın açıklamasına şunları yazdı: "Sora'nın duyurusu bizi çok şaşırttı ama bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettik... Bir sesi tanımlayıp yapay zekayla üretebilseydiniz ne olurdu?"

We were blown away by the Sora announcement but felt it needed something...



What if you could describe a sound and generate it with AI? pic.twitter.com/HcUxQ7Wndg — ElevenLabs (@elevenlabsio) February 18, 2024

Sora'nın videolarındaki en dikkat çeken nokta hiçbirinde ses olmamasıydı. OpenAI'ın bunun da üzerinde çalışıp çalışmadığına yönelik herhangi bir bilgi yokken ElevenLabs bu yönde bir aksiyon aldı ve seslendirme ile ilgili başarılı bir yapay zeka aracı geliştirdi.

Geliştirilen araç metinden ses efektleri oluşturmaya yarıyor. Şirketin yayınladığı videoda Sora tarafından oluşturulan videolara ses eklendiğini ve uyumun son derece detaylı ve senkron olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ayrıca ElevenLabs, bu yapay zeka aracını erken erişim kapsamında kullanıma açacağını söyledi. Ancak erken erişim için kullanıcıların önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.