ElevenLabs, Metinden Ses Efekti Oluşturan Yapay Zekasını Duyurdu: Sora'nın Eksiğini Kapattı!

Yapay zeka şirketi ElevenLabs oldukça ses getirecek yeni bir çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz hafta OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli Sora'nın videoları bizleri oldukça şaşırtmıştı. ElevenLabs ise X'te yaptığı bir paylaşım ile metinden video oluşturan Sora'nın bir eksiği olduğunu ve bu eksiği kendi yaptıkları bir yapay zeka aracı ile giderdiklerini açıkladı.

ElevenLabs'ın AI Sound Effects ismini verdiği yeni yapay zeka aracı, komutlar üzerinden ses efekti oluşturmayı mümkün hale getiriyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta OpenAI'ın tüm dikkatleri üzerine çeken Sora ismindeki yapay zeka aracının en büyük eksiğini kapatıyor.

ElevenLabs, dün X'te yaptığı paylaşımın açıklamasına şunları yazdı: "Sora'nın duyurusu bizi çok şaşırttı ama bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettik... Bir sesi tanımlayıp yapay zekayla üretebilseydiniz ne olurdu?"

We were blown away by the Sora announcement but felt it needed something...



What if you could describe a sound and generate it with AI? pic.twitter.com/HcUxQ7Wndg