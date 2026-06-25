90W Hızlı Şarja Sahip Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve 144Hz Ekranı Var

FCNT, Arrows Alpha 2'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunan cihaz, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip.

FCNT Arrows Alpha 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Parlaklığı: 3.000 nit

3.000 nit İşlemci: Dimensity 8350 Extreme

Dimensity 8350 Extreme RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP Sony LYTIA 710

50 MP Sony LYTIA 710 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Video Kaydı: 4K 60 FPS

4K 60 FPS Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.370 mAh

5.370 mAh Hızlı Şarj: 90W (Şarj seviyesi yüzde 1'dan yüzde 100'e yaklaşık 40 dakikada ulaşıyor.)

90W (Şarj seviyesi yüzde 1'dan yüzde 100'e yaklaşık 40 dakikada ulaşıyor.) Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66/68/69 sertifikaları

IP66/68/69 sertifikaları Düşmeye Dayanıklılık: 1.8 metreden düşmeye dayanıklı

FCNT Arrows Alpha 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

144Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Örneğin Sosyal medya uygulamasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 1.8 metreden düşmeye de dayanıklı.

FCNT Arrows Alpha 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 8350 Extreme işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ortalama 43 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile'ı ortalama 88 FPS, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang ve online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemcide 3.35 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.20 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.20 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Qualcomm tarfından geliştirilen bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu etkilyior. Bu arada söz konusu işlemci daha önce Motorola Edge 60 Pro'da da tercih edilmişti.

FCNT Arrows Alpha 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYTIA 710 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear bulunuyor. Sony LYTIA 710, eski nesillere kıyasla düşük ışıkta daha iyi bir performans sergiliyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Cihaz ayrıca 4K çözünürlükte 60 FPS'te video kaydedebiliyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

FCNT Arrows Alpha 2'nin Bataryası Kaç mAh?

FCNT Arrows Alpha 2'de 5.370 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Paylaşılan bilgilere göre şarj seviyesi, yüzde 1'dan yüzde 100'e yaklaşık 40 dakikada ulaşıyor. Yani telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmıyor.

FCNT Arrows Alpha 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda FCNT marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda FCNT Arrows Alpha 2'nin Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. FCNT Arrows Alpha 2'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

FCNT Arrows Alpha 2'nin orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yaklaşık 40 dakikada tamamen şarj olabilmesi önemli bir avantaj. Dayanıklılığıyla öne çıkan bu telefonun ayrıca çoğu mobil oyunu kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması.