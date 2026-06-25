Tarih Belli Oldu: En Güçlü Lamborghini Urus Geliyor!

Lamborghini, 2018 yılında yollara çıkardığı SUV modeli Urus ile tüm dikkatleri üzerinde toplamıştı. 2024 yılında güncellenere yeni versiyonlara kavuşan Lamborghini Urus, şimdi ise bir makyaj operasyonu daha geçirecek. İtalyan üreticinin SUV modeli, gelen güncelleme ile artık sadece tek ve en güçlü versiyonu ile satılacak

Lamborghini Urus Ne Zaman Tanıtılacak?

Lamborghini, yaptığı Instagram paylaşımı ile yeni Urus modeli için tarih verdi. "Yeni bir sayfa açılıyor" ifadesi ile paylaşılan görselin açıklamasında yeni modelin 1 Temmuz'da tanıtılacağı belirtildi. İtalyan üretici, yenilenen modelin tanıtımının YouTube ve lamborghini.com üzerinden canlı olarak yayınlanacağını da açıkladı. Yeni modelin Urus SE Performante olarak adlandırılması bekleniyor.

Yapılan paylaşımda yeni Urus'un arka bölümünü ortaya koyan bir görsel de yer alıyor. Paylaşılan karanlık görselde aracın arkasını kısmen de olsa görebiliyoruz. SUV modelde Y formlu stop lambalarının korunduğunu görüyoruz. Ancak mevcut modelden farklı olarak LED grafiklerin daha belirgin hâle geldiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra stop lambalarının üstünde karbon fiberden yeni bir spoyler bizleri karşılıyor.

Aracın daha önce çekilen casus görselleri ön bölümde de çeşitli değişikliklerin bizleri beklediğini ortaya koydu. Buna göre yeni modelde SE versiyonundaki gibi ince formlu farlar yer alacak. Ayrıca çok daha geniş hava girişleri de yeni modelde bizleri bekliyor olacak. Güncellenen modelin iç mekanında da çeşitli yeniliklerin sunulmasını bekleyebiliriz.

Lamborghini Urus SE Performante Kaç Beygir Güce Sahip Olacak?

Lamborghini, markanın tamamen hibritleşme stratejisi kapsamında hibrit güç ünitesine sahip Revuelto ve Temerario modellerini piyasaya sürmüştü. İtalyan üretici şimdi ise bu stratejiye bağlı kalarak Urus modelini de sadece hibrit güç ünitesi ile sunacak. Urus SE Performante olarak adlandırılması beklenen model, tasarımın yanı sıra daha güçlü hibrit motoruyla da S, SE ve Performante versiyonlarından ayrılacak.

Aracın hibrit güç ünitesi ile geleceğini bildiğimiz için gözlerimizi mevcut SE versiyonuna çevirebiliriz. Yeni model büyük ihtimalle 4,0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motorla sunulan hibrit güç ünitesine ev sahipliği yapmayı sürdürecek. Urus'un güncel modeli muhtemelen SE versiyonundan daha güçlü olacak. Yenilenen Urus'un 900 beygire yaklaşan bir güç ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Lamborghini Urus SE Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 4,0 litre çift turbo V8 Hibrit

4,0 litre çift turbo V8 Hibrit Güç: 800 beygir

800 beygir Tork: 950 Nm

950 Nm 0-100 km/s hızlanma: 3,4 saniye

3,4 saniye Maksimum hız: 312 km/s

Editörün Yorumu

Performanslı SUV denince belki de akla ilk gelen model olan Urus, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ etkileyiciliğini koruyor. Sahip olduğu tasarım ile SUV bir model olsa da Lamborghini logosu taşıdığını çok uzaklardan bile belli eden araç, performansıyla da göz dolduruyor. İtalyan üretici şimdi ise daha güçlü bir hibrit ünite ile aracın performansını bir üst seviyeye taşıyacak. 1 Temmuz'da yenilenen modelin tanıtımını merakla bekliyor olacağım.